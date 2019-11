Roma | Lamorgese presenta il suo piano antidroga

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) "Le piazze di spaccio agiscono con metodi mafiosi". Così il ministro dell'Interno Lucianaal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto in prefettura a. Il ministro prima aveva illustrato il suoper la Capitale: duecentocinquanta agenti delle forze dell'ordine in campo ogni giorno per combattere lo spaccio. Una task force in 28 zone 'calde' per contrastare il fenomeno in aumento in città. Ildel ministro dell’Interno: 250 agenti in 28 zone "Abbiamo individuato 20 piazze di spaccio e 8 aree in centro didove si associa la movida" ha detto "In queste zone ci sarà una task force e vedrà all'opera 250 operatori al giorno dedicati al fenomeno dello spaccio". Ilentrera' nel vivo gia' lunedi' e si partira' proprio dal quadrante est della citta'. "Noi diamo una risposta concreta, ...

