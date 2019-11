Roma | Dzeko difende Florenzi | “è il nostro capitano | uscirà da questa situazione e

Roma - Dzeko giura amore ai giallorossi : “ho detto subito a Fonseca di voler rimanere - qui è casa mia” : L’attaccante bosniaco ha parlato del proprio futuro, ammettendo come si senta felice a Roma con la maglia giallorossa addosso Venerdì affronterà l’Italia con la sua Bosnia, in un match valido per le qualificazioni ad Euro 2020. Una partita particolare per Edin Dzeko, che nel Belpaese ha ormai messo radici. Alfredo Falcone/LaPresse Avrebbe potuto partire nelle ultime due sessioni di mercato, ma ha deciso di continuare ad ...

Borussia Monchengladbach-Roma e Lazio-Celtic - probabili formazioni : Dzeko dal 1' - fuori Correa : Borussia Monchengladbach Roma probabili formazioni– Europa League pronta ad entrare nel vivo della competizione a due gare dal termine della fase a gironi. Roma chiamata ad un prova d’orgoglio per cercare di mettere da parte la beffa finale del match d’andata e per tentare di accedere al prossimo turno con totale determinazione. Solito 4-2-3-1 per […] L'articolo Borussia Monchengladbach-Roma e Lazio-Celtic, probabili ...

Borussia Monchengladbach-Roma - probabili formazioni : ancora spazio a Dzeko e Zaniolo : Vincere per mettere al sicuro la qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League: la Roma, sulle ali dell'entusiasmo dopo l'exploit in campionato, tenterà di mettere in cassaforte il primato del girone J contro il Borussia Moenchengladbach. L'incontro della quarta giornata della fase a gironi si giocherà stasera, giovedì 7 novembre alle ore 21.00 La squadra tedesca nell'andata dell'Olimpico, ha strappato un pareggio che sa di beffa per ...

Roma-Napoli - probabili formazioni : Mertens guida gli azzurri - Fonseca punta su Dzeko : L'undicesima giornata di Serie A si aprirà con l'anticipo che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma sabato 2 novembre alle ore 15 e vedrà andare in scena il 'derby del sole' tra Roma e Napoli. Due squadre che in questo momento sono in piena lotta per un piazzamento in Champions League. I padroni di casa, infatti, nell'ultimo turno di campionato hanno sorpassato proprio gli azzurri in classifica, balzando al quarto posto con 19 punti, contro i ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Serie A - Dzeko-Zaniolo e Roma stende il Milan. Primo ko Pioli : Roma più forte anche degli infortuni. Nel Primo dei due posticipi della nona giornata, la squadra giallorossa di Paulo Fonseca supera per 2-1 il Milan all'Olimpico con le reti di Edin Dzeko e Niccolo Zaniolo. Non basta ai rossoneri il momentaneo pareggio di Theo Hernandez, uno dei pochi a salvarsi n

Roma-Milan 2-1 - Serie A calcio : Dzeko e Zaniolo trascinando i giallorossi - rossoneri in crisi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Olimpico e hanno conquistato tre punti fondamentali per issarsi al quinto posto in classifica a una sola lunghezza di distacco dal Napoli mentre i rossoneri sono sempre più in crisi e ora sono soltanto dodicesimi attardati di sei punti dai rivali odierni. Sospiro di ...

Roma-Milan - le pagelle di CalcioWeb : Dzeko-Zaniolo - attenti a quei due - Calabria autolesionista [FOTO] : Roma-Milan, le pagelle di CalcioWeb – Il match delle 18 della 9^ giornata di questa domenica di Serie A ha messo di fronte giallorossi e rossoneri all’Olimpico. La partita è appena terminata, la Roma ha vinto di misura (2-1) con le reti di Dzeko e Zaniolo. In mezzo, il momentaneo pari di Theo Hernandez. Queste le pagelle della nostra redazione, in alto la FOTOGALLERY. Roma Pau Lopez 6 – Sul gol poteva forse fare qualcosa ...

La Roma punisce un Milan impreciso e si rilancia : Dzeko e Zaniolo inguaiano i rossoneri [FOTO] : Roma Milan live, le formazioni ufficiali – Allo stadio Olimpico, nona giornata del campionato di Serie A, va in scena un classico del campionato italiano. Una Roma incerottata vuole tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi ottenuti contro Cagliari e Samp. Per i giallorossi il successo casalingo manca da oltre un mese e questa sera diventa fondamentale centrare i tre punti per non perdere altro terreno dal terzo posto. Non ...

VIDEO Roma-Milan 2-1 - highlights - gol e sintesi della partita : Dzeko e Zaniolo fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A, i giallorossi si sono imposti all’Olimpico nello scontro tra le deluse di questo avvio di campionato mentre i rossoneri sono sempre più in crisi. I padroni di casa sono passati in vantaggio col proverbiale colpo di testa di Dzeko al 38′, Theo Hernandez ha pareggiato al 55′ ma tre minuti più tardi Zaniolo ha bucato la rete con una stoccata ...