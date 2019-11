Roma | con questo piano niente più campi rom | ma ‘sbandati’ senza fissa dimora

Camilla Fabri - la commessa che compra casa da 5 milioni euro in via Condotti a Roma : si indaga per riciclaggio : Ufficialmente fa la commessa, aspirante modella: ma le spese quotidiane che ha, non sono quelle di una commessa, quanto quelle di una star di Hollywood. Lei si chiama Camilla Fabri, ha 25 anni e nel...

Salvini tifo da stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Emilia Romagna : Pd contro deputato leghista - ‘paragona piazza Maggiore a assassini Biagi’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – Insorge il Pd contro Massimiliano Capitanio, deputato della Lega che, accusano i dem, ha “paragonato la piazza Maggiore pacifica” che ieri ha manifestato contro la Lega a Bologna “agli assassini di Marco Biagi”. A puntare il dito per primo è Andrea Romano, con un tweet subito rilanciato dal segretario dem Nicola Zingaretti. A ruota arrivano note e tweet indignati degli esponenti ...

Emilia Romagna : Pd contro deputato leghista - 'paragona piazza Maggiore a assassini Biagi' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Insorge il Pd contro Massimiliano Capitanio, deputato della Lega che, accusano i dem, ha "paragonato la piazza Maggiore pacifica" che ieri ha manifestato contro la Lega a Bologna "agli assassini di Marco Biagi". A puntare il dito per primo è Andrea Romano, con un tweet su

Salvini a Bologna : "Vinciamo qui e Conte cadrà". In migliaia alla contRomanifestazione : Matteo Salvini arriva a Bologna, per lanciare al Paladozza la campagna elettorale regionale di Lucia Borgonzoni, e migliaia di persone riempiono Piazza Maggiore per dire no alla presenza del leader leghista nella città rossa. È la manifestazione delle "sardine", silenti e stipate. Momenti di tensione, invece, di fronte al palazzetto dove si è svolto l'evento che sancisce l'inizio della sfida leghista al governatore uscente dell'Emilia ...

4 concerti di Vasco Rossi a giugno 2020 - da Firenze a Milano - Roma ed Imola : biglietti in prevendita : Saranno 4 i concerti di Vasco Rossi in programma per il 2020, tutti e 4 si terranno nel mese di giugno. Le città erano già note ma non erano stati comunicati dettagli a proposito delle date precise né dei biglietti in prevendita. Attraverso un'anteprima abusiva è lo stesso Vasco Rossi a svelare tutto ai fan, via social network. Per il 2020 ha in serbo per i suoi seguaci 4 opportunità live. La prima è quella di Firenze Rocks del 10 ...

Thyssen - Corte Ue contro Roma e Berlino : 21.07 La Corte europea dei diritti umani ha avviato un procedimento contro Italia e Germania sul caso del rogo dello stabilimento della Thyssen Krupp, a Torino, nel dicembre 2007. I parenti delle vittime e uno dei sopravvissuti, Boccuzzi, si sono rivolti alla Corte accusando i due governi di aver violato i loro diritti,in particolare quello al rispetto della vita,perché malgrado le condanne dei tribunali italiani di due manager tedeschi, ...

Giuseppe Conte - Bruno Vespa e l'episodio che spiega tutto : "Il vertice? Come Romano Prodi" : Giuseppe Conte è tirato per il colletto, o meglio, usando le parole di Bruno Vespa "è l'unico assieme a Nicola Zingaretti a tenere in mano il cerino". Ospite a L'Aria Che Tira il giornalista spiega quella che potrebbe essere la sorte di un governo vicino allo sfascio. Da una parte Matteo Renzi e Lui

Campidoglio : ecco gli appuntamenti di Contemporaneamente Roma 2019 dal 15 al 20 novembre : Fino al 31 dicembre torna la nuova stagione di Contemporaneamente Roma. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione promossa dall’Assessorato alla Crescita culturale di Roma Capitale, si afferma sempre più come un appuntamento fondamentale per la valorizzazione della produzione culturale contemporanea in città grazie alla partecipazione attiva di tutti e quindici i municipi e un sostegno da parte dell’amministrazione di un milione di ...

Emilia Romagna Plastic Free : “Bene la strategia condivisa - no a nuove tasse” : “Le iniziative da adottare per ridurre l’impatto ambientale del sistema produttivo non possono essere calate dall’alto con intenti punitivi finalizzati solo a drenare nuove risorse per le casse pubbliche, mettendo così in difficoltà le aziende. Siamo quindi soddisfatti che la Regione Emilia-Romagna abbia condiviso con le Associazioni delle imprese, tra cui la nostra, il Piano ‘PlasticFreeR’ presentato oggi, dimostrandosi aperta al confronto e ...

Testo Unico - Confartigianato Roma : Comune ora si deve attivare : Roma – “Confartigianato Roma giudica in modo positivo il nuovo Testo Unico sul commercio approvato dalla Regione Lazio, soprattutto perche’ valorizza gli esercizi di vicinato tradizionali. Ora pero’ i Comuni, quindi anche il Comune di Roma, hanno tempo 180 giorni per realizzare i piani, senza i quali il Testo resta di fatto inapplicabile. Abbiamo scritto all’assessore al Commercio, Carlo Cafarotti, perche’ ...

+ Europa : sabato assemblea nazionale a Roma con Bonino e della Vedova : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – E’ convocata per sabato 16 novembre a Roma, presso il Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/a), l’assemblea nazionale di Più Europa. Il segretario Benedetto della Vedova e la senatrice Emma Bonino terranno un punto stampa alle ore 11.00. Si legge in una nota. L'articolo + Europa: sabato assemblea nazionale a Roma con Bonino e della Vedova sembra essere il primo su CalcioWeb.

Mollicone : fondi e poteri speciali per Roma dove sono? : Roma – “Ci chiediamo dove siano finiti poteri speciali e fondi per Roma Capitale, come denunciato dal Vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Gia’ in Regione Lazio Fratelli d’Italia ha presentato una mozione, poi approvata, per il rafforzamento dei poteri di Roma Capitale. Fdi chiede che la citta’ sia equiparata alle altre capitali europee, a partire da concetti base come la garanzia di servizi efficienti e di ...

Hysaj - l’ag. annuncia : “La Roma lo vuole - ma se rimane il Napoli lo manderà a zero! Sull’ipotesi scambio con Florenzi…” : L’agente di Hysaj parla del futuro del suo assistito Mario Giuffredi, agente del terzino albanese del Napoli Elseid Hysaj, è intervenuto in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, per parlare del futuro del suo assistito. Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj prigioniero? Qualsiasi cosa succeda, arriveranno risultati importanti. Se andremo via, faremo quello che dovevamo ...