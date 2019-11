Roma | albero crolla e distrugge un' auto a Mostacciano Foto

FdI : ripiantato Albero della legalità a Nuova Ostia Roma : Roma – Ripristinato a piazza Gasparri l’Albero della Legalita’, dopo l’asportazione della targa dedicata alle Vittime di Mafia e le torture inflitte all’Albero intossicato con calce e vernice, poi segato e spezzato. Lo comunica Fratelli d’Italia in una nota spiegando che il gruppo di FdI e’ tornato di nuovo nel Parco Willy Ferrero, insieme alle istituzioni, alla presenza del vicepresidente della Camera e ...

Maltempo Roma - crolla albero vicino a Subiaco : disagi : Il Maltempo sta causando disagi anche vicino a Roma. Un grosso albero e’ crollato nel pomeriggio lungo via dei Monasteri, subito dopo Subiaco verso gli Altipiani di Arcinzo. Il grosso albero ha occupato l’intera sede stradale provocando l’interruzione della circolazione. Sono intervenuti carabinieri, polizia locale, personale del Comune, vigili del fuoco e volontari della protezione civile per ripristinare la viabilita’. ...

Benvenuti-Ficosecco : Roma in tilt e piano foglie assente. 21/11 portiamo albero in Campidoglio : Roma – Arrivano le parole di Piergiorgio Benvenuti, Presidente Nazionale del Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, e Fabio Ficosecco, responsabile Romano dello stesso Movimento: “Non ci voleva il Divino Mago Otelma per comprendere che in questi ultimi giorni era prevista pioggia e che se non si realizzava un adeguato piano raccolta foglie la città si sarebbe allagata. E così è avvenuto. Non risulta, infatti, che sia stato predisposto ...

Un autobus è finito contro un albero a Roma. 29 feriti : Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo. I feriti - tra cui c'è l'autista - sono ventinove, nove dei quali in codice rosso. Nessuno però è in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale del Campidoglio per accertare la dinamica ...

