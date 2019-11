Ritorna errore 500 con Poste Italiane | problemi PostePay anche oggi 15 novembre con login

Fonte : optimaitalia

(Di venerdì 15 novembre 2019) Tornano attuali15alcune anomalie con, soprattutto per quanto concerne la questione deiPay riscontrati dagli utenti a partire dalle 10 di questo venerdì. Un po' come avvenuto qualche mese fa, come vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, diversi clienti stanno riscontrano il tanto temuto "500". Quello che a conti fatti consente di accedere al sito e di effettuare il, salvo poi ricevere un messaggio dial momento della visualizzazione del saldo. Cosa comporta l'500 suiPay Sostanzialmente, quando riscontrata l'500 è probabile che ci sia una semplice manutenzione ai server di. Fatto sta che, al momento, iPay, validi con ogni probabilitàper gli utenti BancoPosta, non consentono agli utenti iscritti al servizio di effettuare le comuni ...

