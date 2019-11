Risultati NBA – Milwaukee vola grazie ad Antetokounmpo | un super Doncic invece non basta

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (13 novembre). Tutto facile per i Lakers contro Golden State - Houston supera i Clippers : Sono sette le partite svoltesi nella notte NBA. Apre la vittoria dei Memphis Grizzlies in casa degli Charlotte Hornets, con 23 punti e 11 assist del rookie Ja Morant. Per la franchigia del North Carolina, invece, non bastano 33 di Terry Rozier e 20, dalla panchina, di Malik Monk. Successo largo e sorprendente, invece, per gli Orlando Magic, i quali, all’Amway Center, hanno rifilato 15 punti di scarto a dei Philadelphia 76ers che ...

Risultati NBA – Harden show - ancora un’amara sconfitta per i Golden State Warriors : James Harden immenso, i Lakers di LeBron James mandano al tappeto i Golden State Warriors: tutti i Risultati della partite NBA della notte Una sfida dietro l’altra nella notte di italiana di NBA per uno show unico. Serata amara per i Charlotte Hornets, che hanno ceduto in casa ai Memphis Grizzlies per 117-119. Ai padroni di casa non sono bastati i 33 punti di Rozier, mentre a trascinare i Grizzlies ci ha pensato Morant con i duoi 23 ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (13 novembre). Lakers ok con i Suns - brivido 76ers. Travolti i Thunder di Gallinari - Trae Young trascina gli Hawks : Otto le partite di questa notte NBA, ancora in bilico tra soluzioni sulla sirena o quasi e partite dominate. Andiamo a vedere l’accaduto. Il dominio è quello degli Indiana Pacers, che travolgono per 111-85 gli Oklahoma City Thunder con 23 punti di TJ Warren, 20 di Malcolm Brogdon e la doppia doppia da 18 e 18 rimbalzi di Domantas Sabonis. Danilo Gallinari è il miglior realizzatore dei Thunder con 14 punti in 24 minuti e poc più. La sfida ...

Risultati NBA – Sorridono i Lakers di LeBron James - questa volta Gallinari non basta : Oklahoma ko : Gallinari non basta agli Oklahoma City Thunders, vittoria per i Los Angeles Lakers di LeBron James: i Risultati delle partite NBA della notte italiana Una notte ricca di sfide NBA. Si parte subito con la vittoria degli Indiana Pacers sugli Oklahoma City Thunder per 111-85. I padroni di casa sono stati trascinati da Warren e Brogdon, a referto rispettivamente con 23 e 20 punti, mentre ai Thunder non è bastato un buon Gallinari, miglior ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (12 novembre) : 39 punti di Harden contro i Pelicans di Melli che non gioca - battuti anche gli Spurs di Belinelli - Boston continua a vincere : Nella notte italiana si sono disputate sei partite della regular season NBA 2019-2020. Il solito James Harden con 39 punti, dei quali 19 nell’ultimo quarto, cui aggiunge 9 assist, abbatte fuori casa i New Orleans Pelicans, nelle fila dei quali ci sono 24 punti di J.J. Redick, 19 di Josh Hart, 18 più 11 assist di Jrue Holiday, 13 più 12 rimbalzi di Derrick Favors, non ha giocato Nicolò Melli. Per gli Houston Rockets, che sono al ...

Risultati NBA – Crisi senza fine per Golden State - Harden trascina Houston : San Antonio sconfitta in casa : Gli Warriors non riescono ad uscire dal tunnel in cui si son cacciati, perdendo anche contro Utah. Il solito Harden trascina Houston Quarta sconfitta consecutiva e ultimo posto a Est per Golden State Warriors, entrata in una Crisi di Risultati dal momento dell’infortunio di Steph Curry. La franchigia californiana cede anche agli Utah Jazz, alzando bandiera in bianca al Chase Center con il risultato di 108-122. A nulla servono i 33 ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (11 Novembre) : Toronto ferma i Lakers - ko anche Gallinari contro Milwaukee. Jokic fa vincere Denver - Philadelphia torna al successo : Otto partite nella notte NBA. Si ferma a sette la striscia di successi consecutivi dei Los Angeles Lakers, che vengono sconfitti allo Staples Center dai Toronto Raptors per 113-104. Decisivo un ultimo quarto da 35-26 in favore dei campioni in carica, che sono riusciti a sopperire all’assenza di Kyle Lowry. Grandi prestazioni di Fred VanVleet (23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi) e di Pascal Siakam (24 punti e 11 rimbalzi). Ai Lakers non ...

Risultati NBA – Antetokounmpo ed Embiid fanno la voce grossa - Blazers all’overtime : Siakam ferma i Lakers : Antetokoumpo ed Embiid firmano le vittorie di Bucks e Sixers, i Blazers battono gli Hawks all’overtime, Lakers sconfitti dai Raptors: i Risultati NBA della notte Notte NBA ricca di emozioni quella a cavallo fra domenica e lunedì con tante prestazioni da urlo e verdetti importanti. I Milwaukee Bucks firmano il settimo successo stagionale superando di misura i Thunder. Antetokounmpo guida i suoi alla vittoria con 35 punti e 16 rimbalzi. Dopo ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (10 novembre). Gallinari decisivo contro Golden State - un super Harden trascina i Rockets : Nella notte appena trascorsa si sono disputate cinque partite della stagione NBA 2019-2020. Come sempre, non sono mancate le emozioni e gli elementi degni di nota: in particolare, spiccano la superba prestazione di Gallinari nel successo di OKC contro Golden State, la performance imponente di Harden a Chicago e l’ennesima vittoria dei Celtics che sbancano anche San Antonio. Alla “Chesapeake Energy Arena” di Oklahoma i Thunder ...

