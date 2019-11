Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | quarta e ultima stagione per Goliath

Fonte : dituttounpop

(Di venerdì 15 novembre 2019)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate. N.B.: in questa guida trovi lo stato deie dellea partire da giugno 2016 –TV. Quando nessuna decisione è stata presa laresta tra ifino a comunicazione definitiva. Ultimo aggiornamento 15 novembre Amazon ha rinnovatolacon Billy Bob Thornton per unain cui il protagonista affronterà una crisi attuale e globale, come ha spiegato il produttore. La settimadebutterà solo il 6 febbraio ma intanto Brooklyn Nine-Nine ha già ottenuto il rinnovo per l’ottava da NBC! Netflix ha rinnovato The Witcher per una secondacomposta da 8 episodi, prima del rilascio della primaprevisto per il 20 dicembre. La secondaverrà rilasciata nel 2021. ITV ...

zazoomblog : Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: NBC rinnova Brooklyn Nine-Nine per un’ottava stagione - #Rinnovi #Cancellazioni… - zazoomblog : Rinnovi e Cancellazioni Serie TV: Netflix ha rinnovato The Witcher - #Rinnovi #Cancellazioni #Serie - SilviaMiozzi : RT @darkap89: In America, dopo FOX anche la ABC non terrà più conto dei dati d'ascolto live per le sue serie. I rinnovi e cancellazioni si… -