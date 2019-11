Repubblica | per Insigne tutto rimandato all’estate

Repubblica : interrotte le trattative per il prolungamento di Callejon : Non sembrano esserci speranze che José Maria Callejon resti a Napoli. Secondo quanto scrive Repubblica Napoli, infatti, le trattative per il suo rinnovo si sono completamente bloccate. A questo punto sembra sempre più probabile la sua partenza per la Cina, magari già a gennaio. Nel Napoli non esistono più intoccabili e questo discorso vale soprattutto per lui. Queste le parole del quotidiano: “Per lo spagnolo sembra esserci poco da fare: i ...

Repubblica : Mertens spera nell’intesa in extremis con il Napoli. Dipende tutto da De Laurentiis : Nel cuore e nei pensieri di Dries Mertens resta sempre il Napoli. L’attaccante belga, secondo quanto scrive Repubblica Napoli, spera che la questione del suo rinnovo con il club si possa sanare. Queste le parole del quotidiano: “Mertens, invece, coltiva ancora la speranza di trovare l’intesa in extremis, ma De Laurentiis era stato molto chiaro già prima del pasticciaccio di Champions. Lo strappo ha complicato il quadro e il belga si ...

Repubblica : la lite di Allan con Edo ha irrigidito De Laurentiis. Sfuma la trattativa per il rinnovo : La posizione di Allan all’interno del Napoli è sempre più in bilico, stando a quanto scrive Repubblica Napoli. Fino a qualche settimana fa, il club discuteva con il brasiliano l’adeguamento contrattuale. Il Napoli pensava ad offrirgli un ritocco dell’ingaggio dopo la maxi offerta Sfumata del Psg, nel gennaio scorso. Ma la lite di Allan con Edo De Laurentiis post Salisburgo e la storia dell’ammutinamento ha cambiato la ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : sconfitta all’esordio per l’Italia - la Repubblica Ceca si impone per 52-62 : Esordio negativo per la Nazionale italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2021. Al “PalaPirastu” di Cagliari, che ritorna a ospitare un match delle azzurre dopo 8 anni, la Repubblica Ceca si impone con il punteggio di 52-62, ottenendo un successo molto importante nell’economia del Girone D. La formazione di Andrea Capobianco paga soprattutto le basse percentuali al tiro e la maggiore fisicità della squadra ...

I numeri sugli insulti a Liliana Segre di Repubblica per la Maglie : 'Erano una bufala' : Gli insulti a Liliana Segre hanno posto l'attenzione dei media e dei dibattiti politici sul presunto clima d'odio ed intolleranza che sarebbe in vigore in Italia. Roberto Saviano, ad esempio, ha puntato il dito contro il modo di operare di Giorgia Meloni e Matteo Salvini, addebitando alla loro propaganda e alle loro politiche il ritorno in auge di problemi atavici come l'antisemitismo. Per qualcuno il problema è marginale, per altri invece ...

LIVE Italia-Repubblica Ceca basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 in DIRETTA : debutto di fuoco per le azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Italia-Repubblica Ceca Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’esordio dell’Italia alle Qualificazioni degli Europei 2021 di basket femminile. Questa sera, al PalaPirastu di Cagliari, di fronte c’è la Repubblica Ceca. Si tratta, forse, della partita col maggior tasso di talento all’interno del girone, con le azzurre e le ceche provenienti dagli ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2021 : Italia all’esordio con la Repubblica Ceca. Centesima presenza per Sabrina Cinili : Domani sera, alle ore 20:30, l’Italia inizierà il suo cammino verso gli Europei femminili del 2021, cominciando dal PalaPirastu di Cagliari le Qualificazioni per la rassegna continentale che, pochi mesi fa, ha visto le azzurre fermarsi agli ottavi contro la Russia. La prima avversaria è la Repubblica Ceca. Si riparte con un gruppo che, per larga parte, è quello di Nis e Belgrado, con l’assenza giustificata di Lorela Cubaj (negli ...

Una mamma scrive a Repubblica : “Basta con l’allenatore-imperatore. Nelle scuole calcio serve il co-educatore” : Su Repubblica la lettera di una mamma a Concita De Gregorio su un tema evergreen: i ragazzi alle prese con le scuole calcio, gli allenatori e le convocazioni alle partite. Il valore educativo delle scelte. La signora si dichiara madre di tre giovani agonisti. scrive che, affinché lo sport abbia davvero un valore educativo e sociale e salvi i ragazzi dalle “tante malattie” che li minacciano, occorrerebbe che ...

Paolo Becchi contro Repubblica sul caso Liliana Segre : "La scorta per una notizia falsa?" : Tiene banco il caso Liliana Segre. Tutto nasce da quanto rilanciato lunedì da Dagospia, che metteva in discussione quanto scritto da Repubblica: "200 messaggi online di insulti al giorno". La notizia in seguito alla quale è stata assegnata la scorta alla senatrice a vita. notizia che, però, sarebbe

Matteo Salvini a Fuori dal coro : "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica? Perché no..." : Domanda secca di Mario Giordano a Matteo Salvini, suo ospite a Fuori dal coro, su Rete 4: "Mario Draghi prossimo presidente della Repubblica?". E il leader della Lega risponde senza esitazioni: "Why not? Diamoci un tocco di inglese". Salvini insomma vede bene l'ex presidente della Banca centrale eur

Qualificazioni EuroBasket Women 2021 : Capobianco ha scelto le azzurre per Repubblica Ceca e Danimarca : EuroBasket Women 2021 Qualifiers: le azzurre per le sfide a Repubblica Ceca e Danimarca. Il 14 novembre l’esordio a Cagliari con le ceche Lo staff tecnico coordinato da Andrea Capobianco ha diramato la lista delle 16 azzurre che da domenica si radunano a Cagliari in vista dei primi due appuntamenti delle Qualificazioni all’EuroBasket Women che nel 2021 si giocherà in Spagna e in Francia. Giovedì 14 Novembre il PalaPirastu di Cagliari ...

La ciclista che perse il lavoro per il dito medio contro Trump ha vinto le elezioni contro un Repubblicano : All’Election Day in Virginia si è aggiudicata una vittoria anche Juli Briskman, la donna che divenne famosa per aver manifestato il suo dissenso mostrando il dito medio medio al passaggio del corteo di auto del presidente Donald Trump mentre andava in bici nell’ottobre del 2017.La foto divenne virale e quel gesto le costò il posto di lavoro come contractor del governo. Ora è stata eletta supervisore della contea ...