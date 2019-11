Repubblica | non ci sono più intoccabili L’ammutinamento ha cambiato il destino dei big

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 15 novembre 2019) “Glinon cipiù.della scorsa settimana e la minaccia di azioni legali da parte del Napoli haildi alcuni big”. Lo scriveNapoli. Secondo il quotidiano, in estate sarà inevitabile la rivoluzione in seno al club di De Laurentiis. Rivoluzione che non risparmierà i giocatori più importanti. Innanzitutto Insigne. Il capitano fatica a trovare il feeling con i tifosi napoletani, che dopo l’ammutinamento di martedì scorso lo hanno messo di nuovo nel mirino. In estate il Napoli farà di nuovo il punto della situazione con Raiola. Ma senza un accordo sul rinnovo del contratto, la cessione è l’ipotesi più plausibile. Si era discusso di un prolungamento senza aumento dell’ingaggio, ma non se n’è fatto nulla, quindi la presenza di Insigne a Napoli non è così scontata. Anche per Koulibaly la sensazione sembra ...

