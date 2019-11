Regolamento Polizia urbana a fumetto | iniziativa presentata da Raggi in scuole

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – Ildidiventaper i piccoli studenti della Capitale. “I marciapiedi non sono posacenere”, “L’unica cosa da assumere senza limiti e’ l’arte”, “Le fontane di Roma non sono piscine”, sono solo alcune delle 20 vignette che traducono in un linguaggio semplice, diretto e colorato i punti salienti del documento approvato dall’Assemblea capitolina nel giugno scorso, “per la prima volta dopo 70 anni”. L’opuscolo – che verra’ distribuito in tutte le– e’ stato presentato in anteprima oggi all’Istituto comprensivo ‘A. Balabanoff’, nel quartiere Colli Aniene, nel Municipio IV di Roma dalla sindaca Virginia. La prima cittadina, nel teatro della scuola, ha illustrato ai bambini tutte le le gigantografie delle 20 vignette ...

