Reggio Emilia | per anni violenta e minaccia il figlio di amici di famiglia | 58enne in

Brumbrum - A Reggio Emilia uno stabilimento per riqualificare le auto usate : Brumbrum, il primo rivenditore online di auto usate, a km 0 e a noleggio a lungo termine, ha inaugurato la nuova area di oltre 50.000 metri quadri a due passi dalla stazione dellAlta Velocità Mediopadana, per una capacità produttiva a regime di 1.200 veicoli al mese. Grazie a un investimento di quattro milioni di euro, lo stabilimento è entrato in funzione a settembre per essere a pieno regime a inizio 2020. Al momento, conta 40 dipendenti ...

Da Renato Zero a Sting - tutti gli ospiti del concerto di Andrea Griminelli a Reggio Emilia per i suoi 60 anni : Un compleanno speciale, quello che verrà festeggiato al concerto di Andrea Griminelli a Reggio Emilia, per il quale è prevista una parata di artisti. Da Renato Zero a Sting, saranno tanti gli amici a stringersi attorno al celebre flautista che spegne le sue prime 60 candeline. Sul palco del PalaBigi di Reggio Emilia, terrà che ha dato i natali ad Andrea Griminelli, l’artista ospiterà Andrea Bocelli, con cui ha collaborato nel recente ...

Reggio Emilia - in tribunale con un coltello a serramanico lungo 20 cm : denunciato : Un uomo di 57 anni che si stava recando in tribunale a Reggio Emilia è stato fermato all'ingresso dagli addetti al controllo, immediatamente dopo che l'allarme del metal detector aveva suonato. Nella tasca dei pantaloni aveva un coltello a serramanico lungo 20 cm, di cui 8 di lama. denunciato per porto abusivo d'arma.Continua a leggere

Reggio Emilia - barista teneva per sé i Gratta e vinci fortunati e vendeva quelli sfortunati : Con un trucco molto semplice era riuscito a comprendere quali fossero i biglietti vincenti e quali quelli che non contenevano alcuna vincita. E così aveva escogitate un sistema che gli garantisse una vincita continua, vendendo i biglietti che non contenevano nessuna combinazione fortunata. Quindi teneva per sé i tesserini più fortunati e ai clienti, che capitavano nel suo negozio per tentare la fortuna, metteva in vendita tutti gli altri. Così ...

A Reggio Emilia parata di star fra classica e pop il 20 novembre : Andrea Griminelli celebra i suoi 60 anni con una parata di stelle in un concerto live il 20 novembre al Palabigi di Reggio Emilia. Insieme a lui personaggi di fama mondiale, con cui ha condiviso momenti di amore per la musica e sincera amicizia, quali Andrea Bocelli, Sting, Amii Stewart, Sumi Jo, Beppe Carletti, Zucchero, Renato Zero, Irene Fornaciari, Gheorghe Zamfir... E le sorprese potrebbero non finire qui. Il palazzetto ha visto esaurire i ...

Reggio Emilia - operaio muore sul lavoro : stava disinfestando una casa dalle vespe : Gianluca Gambarelli, un operaio di 51 anni, ha perso la vita mentre stava lavorando alla disinfestazione della soffitta di una casa a Zurco di Cadelbosco Sopra, in provincia di Reggio Emilia. L'infortunio è avvenuto ieri. L'uomo stava eseguendo la bonifica di vespe selvatiche quando ha accusato un malore, probabilmente dopo essere stato punto.Continua a leggere

Basket - Serie A 2019-2020 : la Virtus Bologna si impone nel derby emiliano contro Reggio Emilia. Milano supera Varese in quello lombardo : In questa settima giornata di Serie A Basket 2019-2020 si sono tenuti due derby, quello emiliano tra Grissin Bon Reggio Emilia e Virtus Bologna e quello lombardo tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese. Di seguito andiamo a vedere, nel dettaglio, come sono andati. GRISSIN BON Reggio EMILIA – Virtus Bologna 59-79 (15-21, 16-19, 11-18, 17-21) La Virtus parte col piede giusto e segna i primi punti della partita con una bomba di ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 59-79 - Serie A basket in DIRETTA : 7 bello Virtus! I bolognesi vincono largamente anche il derby a Reggio Emilia. Hunter mattatore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l’arco di questa DIRETTA LIVE. Un saluto e una buona serata a tutti Voi Le “V” Nere proseguono la loro marcia in testa alla classifica: 7 vittorie in 7 partite per Teodosic e compagni. Top scorer Gaines (16) e Hunter (16), fra i padroni di casa invece Johnson-Odom (20). FINISCE QUI: Reggio EMILIA 59-79 VIRTUS Bologna 59-79 ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 31-40 - Serie A basket in DIRETTA : ospiti vanno in vantaggio all’intervallo. Gaines e Markovic sugli scudi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI CHIUDE IL PRIMO TEMPO: Reggio EMILIA 31-40 VIRTUS Bologna 31-40 Hunter sulla sirena. 31-38 Johnson-Odom si rifà subito su Teodosic: lo attacca, lo batte. 29-38 Teodosic fa solo 1/3. 29-37 Review degli arbitri: tre tiri liberi e fallo semplice. 29-37 Sciocchezza di Johnson-Odom che commette un fallo antisportivo sul tiro da tre di Teodosic. Per il serbo ci sono tre tiri liberi e per Bologna ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 15-21 - Serie A basket in DIRETTA : ospiti davanti - ma gli uomini di Buscaglia non mollano. Inizia il secondo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COMINCIA IL secondo quarto Pausa di due minuti FINE PRIMO quarto 15-21 Candi recupera una palla a quattro secondi dallo scadere del primo quarto e in campo aperto deposita comodo i punti del -6 Reggio Emilia. 13-21 Bologna già a quattro falli di squadra. Intano Hunter raccoglie un altro rimbalzo in difesa facendo ripartire i suoi. 13-21 mattone di Vojvoda. Poi la coppia Teodosic-Hunter, ne ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna 7-16 - Serie A basket in DIRETTA : Gaines trascina la capolista alla prima minifuga. In campo Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Vojvoda si iscrive a referto. 11-19 Non si ferma la Virtus. Gaines fa 1/2 in lunetta 11-18 Hunter pescato da Markovic, ne fa due facili: il serbo è a quota già a quota sei assist. 11-16 Oooooowens al ferro! La Grissin Bon serve il controparziale. 9-16 Due facili per Owens, che accorcia le distanze. 7-16 Gaines, ancora, da tre: una sentenza 7-13 Mekel tiene a contatto i suoi con un tiro ...

LIVE Reggio Emilia-Virtus Bologna - Serie A basket in DIRETTA : al via il Derby della Via Emilia! Mekel sfida Teodosic : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE h 16.59 I quintetti: Reggio Emilia: Mekel, Johnson-Odom, Fontecchio, Upshaw, Owens Virtus Bologna: Gaines, Markovic, Ricci, Weems, Delia h 16.55 Intanto ricordiamo i risultati degli anticipi: Sassari 108-72, Brindisi 75-71 Venezia. h 16.53 Nel roster delle “V” Nere torna disponibile Kyle Weems dopo aver assistito il padre malato negli USA. h 16.50 Meno di seicento secondi ...

Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna/ Streaming video tv : parla Sasha Djordjevic : Diretta Reggio Emilia Virtus Bologna Streaming video tv: orario e risultato live della partita di basket valida per la settima giornata di Serie A.