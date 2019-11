Recensione di ' I love shopping a Natale' | il nuovo libro di Sophie Kinsella

Modern Love su Prime Video è l’antidoto al cinismo di cui non sapevamo di aver bisogno (Recensione) : Dell'amore si dicono, scrivono e cantano spesso parole grandiose, ma è in quelle apparentemente più insignificanti – e talvolta persino non dette – che Modern Love su Prime Video trova la sua delicata dolcezza. La nuova serie antologica di Amazon – disponibile in streaming dal 18 ottobre – riprende otto storie dall'omonima rubrica del New York Times e le adatta per il piccolo schermo affidandosi alla scrittura di John Carney e alle ...