Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – “Lanon sara’di tipo securitario ma anche di presidio socio culturale. Per questo nascera’ l’permanente per la legalita’, una cabina di regia di ascolto delle associazioni e dei cittadini”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia, al termine della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza di Roma a cui ha partecipato anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese. L'articolononproviene da RomaDailyNews.

romadailynews : Raggi: risposta non solo sicuritaria, nascerà osservatorio #legalità: #Roma – “La risposta… - AndreaCatarci : Il mio articolo settimanale per Affari Italiani stavolta sui roghi di Centocelle, sulla risposta democratica e di m… - NicolaParadiso9 : @uomopanda @Mov5Stelle La mia risposta è semplice lo statista Di Maio dovrebbe insieme alla Raggi e molti altri las… -