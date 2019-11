Raffaele Mincione | gli affari nelle opzioni binarie tra Israele | Cipro e le isole

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) A fine 2012 e a meno di due anni dalla fondazione della sua società Time & Life, come abbiamo raccontato nella prima parte di questa inchiesta,attraverso la T&L è già indebitato per 113,8 milioni di euro. Eppure sette anni dopo le cronache riportano la vicenda del palazzo londinese in Sloan Avenue 60 da cui emerge la sua capacità di navigare, da consumato velista qual è, tra Vaticano e casse previdenziali. Ma com’è iniziata la carriera di? La versione ufficiale è contenuta nel curriculum vitae che il finanziere deve presentare ogni volta che si candida a un posto da consigliere di una società, come la Fiber 4.0 (ex Retelit) di cui da marzo 2018 a oggi è presidente. A 19 anni, nel 1984, il finanziere si diploma in ragioneria all’Itc Arangio Ruiz di Roma con ottimi voti. Parte per l’Inghilterra dove tra il 1985 e l’88 studia economia e storia ...

