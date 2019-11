Provano a strappargli orologio dal polso e sparano | ferito in via di Boccea

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Roma – A Roma un uomo di 40 anni e’ giunto nella serata di ieri, da solo, con propri mezzi, all’ospedale Aurelia Hospital con ferite da arma da fuoco. I sanitari hanno chiamato i Carabinieri, che ora indagano. L’uomo sostiene di essere stato vittima di un tentativo di furto dell’mentre si trovava in auto su via di, da parte di due persone a bordo di una moto che lo hanno affiancato, e alla sua resistenza avrebbero sparato ferendolo. Non gravemente. Per lui 10 giorni di prognosi ed e’ gia’ stato dimesso. Ilsarebbe noto alle forze dell’ordine e sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e risalire agli autori del ferimento. L'articolodalin via diproviene da RomaDailyNews.

