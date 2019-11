Porrello | cittadini pretendono soluzioni per Roma-Viterbo

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 15 novembre 2019)– “Sto depositando una nuova interrogazione sulle misure urgenti da adottare per scongiurare la chiusura e il depotenziamento progressivo della ferrovia-Civitacastellana-. Domani iscenderanno in piazza aper protestare contro i disservizi su questa ferrovia e sulla-Lido, un’altra ex concessa. Conosco bene queste linee e da anni sento assessori diversi promettere che i lavori partiranno presto, come ieri in audizione con l’assessore Alessandri in merito alla stazione Flaminio e alle fermate mancanti sul percorso ferroviario trae Ostia, ma manca una progettualita’ complessiva, una visione di futuro che metta al centro il trasporto su ferro e quindi la sostenibilita’. Pendolari e studenti non devono dover scegliere tra mobilita’ e sicurezza e non possono continuare a pagare lo scotto di aver avuto ...

