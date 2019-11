Pneumatici - Scatta l' obbligo delle dotazioni invernali

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 15 novembre 2019) Torna in vigore l'. Il provvedimento è valido dal 15 novembre al 15 aprile e non impone necessariamente di cambiare le gomme all'auto: è possibile conservare iestivi, ma si è tenuti ad avere a bordo catene omologate pronte all'uso in caso di necessità. Cosa bisogna sapere. La Direttiva ministeriale del 2013 si applica alle strade e alle autostrade soggette a tale, fuori dai centri abitati e su tutto il territorio nazionale. Anche i Comuni potranno adottarla all'internoaree cittadine, mentre è consentita un'estensione temporale del periodo di vigenza per quei tratti soggetti a condizioni climatiche particolari: è il caso della Valle d'Aosta, dove l'ordinanzacon un mese di anticipo. Tra le deroghe previste c'è quella che consente di montare le coperturefino a un mese prima della data d'inizio prefissata ...

