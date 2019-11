Pmi day | per promuovere made in Italy tra giovani studenti Usa

Imprese : al via Pmi day - mille studenti in aziende con Sicindustria (2) : (Adnkronos) - Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al

Imprese : al via Pmi day - mille studenti in aziende con Sicindustria : Palermo, 13 nov. (Adnkronos) - Prende il via 'Pmi Day 2019', la giornata della piccola e media impresa organizzata in tutta Italia da Confindustria all’interno della settimana della Cultura d’Impresa che giunge quest’anno alla decima edizione. In Sicilia saranno oltre mille gli studenti di una cinqu

Imprese : al via Pmi day - mille studenti in aziende con Sicindustria (2) : (Adnkronos) – Un passaggio fondamentale soprattutto in Sicilia dove il tasso di disoccupazione è del 20%, con punte superiori al 50% proprio tra i giovani. Ma non solo. In 10 anni la Sicilia ha perso 50 mila laureati under 35 per via di un fenomeno migratorio che non accenna a diminuire. Un danno al quale si aggiunge la beffa: secondo il rapporto Excelsior di Unioncamere-Infocamere e Anpal infatti il 21% dei posti di lavoro resta vacante ...