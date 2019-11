Pisa | “schiaffi e minacce nel centro disabili” | 17 imputati Il gup condanna il

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) C’è chi lo ha definito “il più grande processo per maltrattamenti su disabili in Italia”. Glisono 17: sono accusati di aver maltrattato 23 pazienti affetti da autismo e altre gravi neuropatie in una struttura della Fondazione Stella Maris, a Fauglia, in provincia di. E c’è già anche unto, il direttore generale, a 2 anni e 8 mesi: secondo il giudice sapeva della “abituale reiterazione di condotte vessatorie” sugli ospiti. Ma è ancora al suo posto. Un’ombra nera si allunga su una fondazione nota a livello internazionale per essere un importante istituto scientifico per la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza. L’ospedale fondato dalla Stella Maris a Calambrone, in provincia di, è un polo d’eccellenza per la ricerca, la diagnosi e la cura di quelle patologie. Riceve in tutto 17 milioni di euro ...

