Pierpaolo Marino | “Su Haaland ci sono Juventus e Napoli”

Fonte : forzazzurri

(Di venerdì 15 novembre 2019), responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, è intervenuto a Radio24 dove ha commentato la situazione di mercato attorno a uno dei giocatori più chiacchierati del momento, Erling. Ecco quanto riportato dalla redazione di ForzAzzurri.net: “Lo valuto tantissimo. Può essere il top player del futuro che vale un investimento di decine di milioni che sembra prospettarsi. Su questo ragazzo non ci si sbaglia, so che lo stanno cercando Juve e Napoli”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI FOTO – CLAMOROSO omaggio di Pep Guardiola ai suoi tifosi Milan-Napoli – Statistiche, precedenti e cenni storici Inchiesta Ultra’: Umberto Toia al momento resta in carcere Giuffredi: ”De Laurentiis non lascerà mai il Napoli, è la sua azienda. Hysaj via a parametro 0?” Lega Serie A – Il Napoli non corre più Napoli ha bisogno di ...

SiamoPartenopei : Pierpaolo Marino: 'Haaland top player del futuro. So che Napoli e Juve lo cercano' - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Pierpaolo Marino: 'Bastoni lo ricordo pulcino all'Atalanta. Kulusevski sta giocando da top' - ParmaLiveTweet : Udinese, Marino: 'Kulusevski novità per la A, quest'anno è al top': Durante un intervento a Sky, Pierpaolo Marino,… -