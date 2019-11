Peste suina in Italia | scattano nuovi abbattimenti sui maiali | “vanno eliminati tutti gli

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 15 novembre 2019) A sei mesi dagli ultimidiallo stato brado, la task force messa in campo dalla per sconfiggere lain Sardegna, torna in campo: lo ha fatto questa mattina all’alba nelle campagne di Orgosolo, dove in localita’ Montes e’ scattata l’uccisione mirata di un gruppo di suini selvatici. In campo gli uomini della Forestale e dell’Ats scortati da Polizia e Carabinieri. Un’azione che arriva a pochi giorni dalla visita in Sardegna del commissario Ue per la Salute Vytenis Andriukaitis, con tappe a Cagliari, per incontrare il governatore Christian Solinas, e a Urzueli, in Ogliastra, dove e’ attivo un focolaio di. Unanime la richiesta dei vertici della Regione all’Europa: visti i risultati conseguenti nella battaglia per eliminare il virus, i tempi sono maturi per revocare l’embargo sull’export ...

