Perde 90 Kg con l’aiuto di un personal trainer senza fare alcun intervento chirurgico | la

Le Mans ’66 – La grande sfida - racconto adrenalico e intimista. Un gioiellino da non Perdere : Un gioiellino così, come Le Mans ’66 – La grande sfida, poteva averlo girato un Clint Eastwood dei tempi d’oro. Un film dal passo calibrato, dall’impostazione solida, drammaturgicamente tesissimo ma senza strafare. La corsa automobilistica ad oltre 320 all’ora, motore a 7mila giri, l’abitacolo dell’automobile che si stringe fino ad una fessura, un morbido drifting ripreso con una carrellata in avanti. Accidenti che tecnica controllata al ...

NBA – Warriors - Draymond Green snobba i Lakers : “Perdere contro di loro? Ci sono cose peggiori nella vita” : Draymond Green non fa drammi in merito al pessimo inizio di stagione dei Golden State Warriors: ‘D-Money’ sereno dopo il ko contro i Lakers L’inizio di stagione dei Golden State Warriors è stato piuttosto drammatico: 2 vittorie e 10 sconfitte in 12 gare giocate la dicono lunga sulla forma della squadra, limitata fortemente da tanti infortuni. Draymond Green sembra averci fatto l’abitudine all’idea di non ...

Cina sconfitta dalla Siria - Lippi Perde la pazienza e si dimette : “non fanno 3 passaggi di fila - non voglio rubare soldi” : La Cina perde 2-1 contro la Siria e Marcello Lippi si dimette: l’allenatore azzurro ha spiegato di non voler ‘rubare soldi’ visti gli scarsi risultati “Guadagno tanti, tanti soldi e non voglio rubarli. Sono dimissioni irrevocabili“. Con queste parole, pronunciate in conferenza stampa, Marcello Lippi ha annunciato le sue dimissioni come ct della Cina. L’allenatore italiano ha preso la sua decisione dopo ...

Marcello Lippi - la Cina Perde 2 a 1 contro la Siria e lui si dimette : “Devo prendermi tutte le responsabilità” : La sconfitta per 2 a 1 contro la Siria ha convinto il ct della Cina, Marcello Lippi, a rassegnare le dimissioni. Nel post partita, l’ex commissario campione del mondo Azzurro ha annunciato che non rimarrà alla guida della nazionale asiatica, dopo la débâcle subita sul campo neutro di Dubai nel match valido per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar: “So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il ...

Berrettini lotta e Perde con Federer : “Voglio di più” : Matteo Berrettini gioca alla pari per un set ma deve infine arrendersi a Roger Federer, per la verita' non proprio in giornata di grazia, nella terza giornata delle ATP Finals. Dopo la netta sconfitta all'esordio contro Novak Djokovic, il 23enne romano era chiamato al riscatto contro il sei volte vincitore del torneo dei Maestri. Una sorta di rivincita degli ottavi di finale di Wimbledon, persi malamente dall'italiano, che alla O2 Arena - pur ...

Tennis - Matteo Berrettini lotta ma Perde con Roger Federer alle ATP Finals : Una buona partita non basta a Matteo Berrettini che dopo essere stato sconfitto da Djokovic al Masters perde anche da Roger Federer. Il Tennista svizzero ha vinto in due set (7-6 6-3). Berrettini è praticamente fuori dalle ATP Finals. Federer invece si giocherà tutto giovedì quando affronterà Djokovic.Continua a leggere

“Sei un’indemoniata!”. Caos in diretta a “Live non è la d’Urso”. Vittorio Sgarbi Perde le staffe proprio con lei : Se anche uno come Vittorio Sgarbi decide di redarguire Barbara D’Urso, significa che la tv generalista è davvero arrivata alla frutta. Uno che siamo abituati a vederlo sbraitare, sdraiato per terra, fare a pugni e parlare di sesso. Pensate a cosa possa essere successo. Parliamo della puntata di “Live – Non è la D’Urso” in onda l’11 novembre. La prima parte è si concentra su un tema attuale, la chiesa e la castità che viene richiesta agli ...

NBA – Giannis Antetokounmpo Perde la testa : sfondato a calci il cartellone dei Thunder fra primo e secondo tempo [FOTO] : Arrabbiato per l’esito dei primi due quarti di gara contro OKC, Giannis Antetokounmpo ha deciso di sfondare a calci il cartellone che raffigura il simbolo dei Thunder primo tempo piuttosto frustrante per Giannis Antetokounmpo contro i Thunder. ‘The Greek Freak’ ha collezionato solo 11 punti e 6 rimbalzi, tirando 4/8: numeri che hanno permesso ad OKC di chiudere in vantaggio di 6 punti. Nell’intervallo Giannis ...

Black Friday 2019 : i consigli per non Perdervi l’offerta che state aspettando : Il 29 novembre sarà il giorno del Black Friday, l'evento più atteso dagli amanti dello shopping e non solo. Ma come prepararsi per non perdervi le offerte che state aspettando? Scopriamo insieme quali sono le strategie più efficaci per acquistare i migliori prodotti a prezzi davvero incredibili.Continua a leggere

Perde controllo della moto in zona Colosseo : morto centauro : Roma -Continuano a macchiarsi di sangue le strade della Capitale. Nella giornata di domenica un motociclista ha perso la vita mentre era intento a costeggiare il Colosseo in sella al proprio veicolo. Intorno alle 3 di notte il centauro, 40 anni, ha perso il controllo della sua moto ed è rimasto ucciso nell’impatto quando stava transitando su Via Celio Vienna, una delle strade limitrofe all’Anfiteatro Flavio. Sul luogo ...

UFC – Il cugino di Khabib Nurmagomedov Perde all’esordio - Conor McGregor provoca il rivale : “Nurmagotaptap” : Il cugino di Khabib Nurmagomedov perde il match d’esordio in UFC: Conor McGregor non si lascia sfuggire l’occasione di punzecchiare il rivale sui social Esordio amaro per Abubakar Nurmagomedov in UFC. Il cugino del ben più noto Khabib Nurmagomedov, è stato sconfito da David Zawada per sottomissione in quel di Mosca. La notizia è arrivata fino alle orecchie di Conor McGregor che ovviamente non si è lasciato sfuggire ...

Iraq - attentato contro militari italiani : 5 feriti - tre sono gravi. Uno Perde la gamba. «Sospetti su Isis» : Gravi tre militari italiani vittime di un attentato esplosivo in Iraq: cinque i feriti, tre gravi. Uno ha perso una gamba, un altro una parte del piede. L'attentato, riferisce lo Stato...

Hockey ghiaccio - Euro Ice Challenge 2019 : l’Italia Perde contro il Giappone e dice addio al trofeo : L’Italia ha perso contro il Giappone per 4-1 nell’ultima partita dell’Euro Ice Hockey Challenge andata in scena a Danzica (Polonia). Gli azzurri, reduci dalle vittorie contro l’Ungheria e i padroni di casa, avevano bisogno di due punti per tornare ad alzare al cielo l’Independence Cup a sette anni e mezzo dall’ultima volta ma purtroppo la nostra Nazionale si è dovuta arrendere al cospetto della formazione ...