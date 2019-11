Per spingere il Pil un piano shock da 120 miliardi | dice Renzi

Salvini a Bologna - in migliaia in piazza contro la Lega : idranti Per respingere i manifestanti : Matteo Salvini ha aperto ieri la campagna elettorale per Lucia Borgonzoni a Bologna. Mentre nel PalaDozza si sono radunate oltre 5mila persone per sostenere la Lega, altre 6mila sono scese in piazza Maggiore in segno di protesta. Un secondo corteo organizzato dai centri sociali ha cercato di raggiungere il palazzetto, completamente blindato dalla polizia, ma gli agenti, in tenuta antisommossa, hanno ripetutamente azionato gli idranti per ...

CorSport : Napoli-Salisburgo - in 40mila al San Paolo Per spingere la squadra agli ottavi : Sarà una serata importante quella di domani, al San Paolo. Il Napoli, che sta vivendo un momento di crisi in campionato, incontrerà il Salisburgo in Champions per cercare di centrare l’obiettivo della qualificazione agli ottavi e dare una scossa alla stagione. Servirà l’appoggio di tutto il pubblico per spingere i calciatori azzurri all’impresa, in virtù del momento più che delicato che stanno vivendo. Non ci sarà il pienone, al San Paolo, ma, ...

Keira Knightley : "Per vendere più copie mi volevano spingere verso un esaurimento nervoso" - : Sandra Rondini L'attrice a ventanni, quando fu scelta per interpretare "I Pirati dei Caraibi" , divenne di colpo una star inseguita ovunque dai paparazzi Come riportato da Metro UK, dopo il suo ruolo da protagonista in “Sognando Beckham” nel 2002, l'attrice britannica Keira Knightley divenne una grande star hollywoodiana quando fu scelta per far parte del cast de “I Pirati dei Caraibi” con Johnny Depp, ma l'attenzione dei media nei ...

MotoGp – Marquez non dorme sugli allori : “in Giappone Per spingere - mancanco ancora 2 titoli” : Marquez non vede l’ora di tornare a spingere: lo spagnolo in Giappone per incontrare tutti gli uomini Honda in fabbrica La MotoGp torna protagonista e lo fa in Giappone, dove ha inizio il trittico asiatico. Marquez, reduce dalla vittoria in Thailandia, arriva a Motegi da fresco vincitore dell’ottavo titolo Mondiale in carriera e non vede l’ora di poter ringraziare tutti gli uomini in Honda che hanno reso questo traguardo ...