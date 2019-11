Per AstroLuca la passeggiata spaziale più bella | le fasi di un’avventura tra le stelle

AstroLuca Parmitano guiderà tutte le passeggiate spaziali Per "cacciatore di antimateria" Ams : L’astronauta Luca Parmitano sarà leader dell’intera serie di passeggiate spaziali per modificare il cacciatore di antimateria Ams-02 (Alpha Magnetic Spectrometer). Lo ha detto all’ANSA il capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti, a poche ore dalla prima attività extraveicolare per l’Ams condotta da AstroLuca con il collega Anrew Morgan della Nasa. Questa serie ...

Per AstroLuca compleanno in orbita : 43 candeline spaziali : Happy birthday in the stars: sono 43 le candeline sulle quali oggi soffierà, simbolicamente, AstroLuca che festeggerà il suo compleanno nello spazio. Luca Parmitano, in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale da due mesi per la missione Beyond, festeggia con una bella foto: “una macchia di colore nel deserto sudamericano”, scrive in un tweet. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa) sarà festeggiato oggi da ...