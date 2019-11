Pensioni | rimane a 67 anni il diritto al pensionamento per vecchiaia | nessuna modifica

Fonte : fanpage

(Di venerdì 15 novembre 2019) Considerando l'aumento della longevità registrato lo scorso anno, sarebbe potuto slittare di un mese ilalla pensione di. Tuttavia, nessun cambiamento in vista per il 2021 e il 2022, per cui al compimento dei 67si manterrà ildi ritirarsi dal lavoro. Vediamo cosa stabilisce il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

