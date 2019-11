Pensioni | confermata la soglia dei 67 anni | il decreto in Gazzetta Ufficiale

Pensioni e LdB2020 : Quota 100 confermata ma restano i dubbi sulla sostenibilità : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 24 ottobre 2019 vedono emergere nuovi commenti dai tecnici in merito alla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico e delle uscite anticipate tramite la Quota 100. Resta però l'intento del governo nel confermare la misura, ed anzi si parla già di avviare un nuovo confronto con le parti sociali per trovare una soluzione di continuità al fine di garantire la flessibilità previdenziale al termine della ...

Pensioni e LdB 2020 : deficit al 2 - 2% - confermata la quota 100 : Dalla nota di aggiornamento al Def arrivano interessanti novità in merito all'impostazione della legge di bilancio 2020. In particolare, viene evidenziato un deficit al 2,2%, mentre il Premier Conte ha assicurato di aver reperito i 23 miliardi di euro necessari a neutralizzare l'aumento dell'Iva. Nella pratica, si tratta di appena un decimale in più rispetto a quanto era stato concordato in precedenza con l'Unione europea. Per riuscire a trovare ...