Pediatria | festa per Marcolino | l’ex bebè piuma compie 1 anno

(Di venerdì 15 novembre 2019) Nella Terapia intensiva neonatale-Tin dell’ospedale Niguarda di Milano Marco ci ha passato i primi 98 giorni di un ricovero lungo 4 mesi, di cui più di 2 e mezzo chiuso in incubatrice, con l’esperienza della ventilazione assistita, un’infezione diffusa che sembrava non voler guarire nonostante il continuo aggiustamento della cura antibiotica, due operazioni ravvicinate all’intestino. Ex ‘bimbo‘, nato con 3 mesi di anticipo nel novembre 2018 pochi giorni prima del 17 – Giornata mondiale deiprematuri – per il suo primo compleMarco è tornato nel reparto che l’ha salvato, dove per tutti è ‘’ e dove ha festeggiato insieme a medici e infermieri. Gli “zii della Tin”, li chiama mamma Chiara, 37 anni, operaia in un’azienda tessile, residente nel Milanese. “L’avevo promesso e ...