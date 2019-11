Pattinaggio artistico | Rostelecom Cup 2019 | Boikova-Kozlovskii si impongono nello short

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : Evgenia Medvedeva strabilia e batte Trusova nello short program : Evgenia Medvedeva incanta sul ghiaccio di Mosca (Russia) e si impone nello short program della Rostelecom Cup, la quinta tappa del Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico. La russa ha giganteggiato di fronte al proprio pubblico e ha totalizzato 76.93 punti (40.27 per gli elementi tecnici e 36.66 per i components) rialzando così la testa dopo il deludente quinto posto ottenuto a Skate Canada poche settimane fa. La quasi ventenne (spegnerà le ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : Samarin guida una classifica corta dopo lo short maschile. Quarto Uno : Si è aperta con una inaspettata tripletta dei pattinatori di casa la prima giornata della Rostelecom Cup 2019, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico in scena presso la MegaSport Arena di Mosca (Russia). Nello short program individuale maschile a piazzarsi al comando di una classifica molto corta è stato infatti il Vice Campione Europeo Alexander Samarin, autore dell’elemento di maggior valore, ...

Grand Prix Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 oggi (15 novembre) : orario d’inizio - tv - startlist e ordine di discesa sul ghiaccio : Ci siamo. Alle 12:00 italiane comincerà ufficialmente la Rostelecom Cup, quinta tappa della serie ISU Grand Prix 2019-2020 di pattinaggio di figura in scena presso l’imponente MegaSport Arena di Mosca (Russia). Nella prima giornata di competizioni scenderanno sul ghiaccio tutti i partecipanti per eseguire il primo segmento di gara. A dare inizio alle ostilità saranno i pattinatori della specialità maschile (12:00), con Uno Shoma capofila ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : Trusova per difendere la leadership - Uno per il riscatto - che sfida nelle coppie! : Sarà una tappa come sempre scoppiettante la Rostelecom Cup 2019, quinto appuntamento della competizione itinerante ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in scena questo fine settimana alla Megasport Arena di Mosca, in Russia. La gara più avvincente sarà senza dubbio quella della specialità individuale femminile, dove Alexandra Trusova darà il meglio di se per staccare il biglietto per le Finali di Torino, difendere la leadership del Team di ...

Grand Prix Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : come vederla in tv e streaming. Orari e programma sulla RAI : Buone notizie per gli appassionati di pattinaggio di figura. come già successo in occasione degli Internationaux De France la RAI, detentrice unica dei diritti televisivi, trasmetterà alcune gare della quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020, la Rostelecom Cup, in diretta su RaiSport1, canale 57 del digitale terrestre. Stando alle ultime modifiche di palinsesto infatti, nella giornata di venerdì 15 novembre si potrà assistere live ai ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini pronti a compiere un nuovo importante passo in vanti : Ripartire dallo short program degli Internationaux De France. Questo è quello che dovranno fare Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, coppia d’artistico impegnata questo fine settimana alla Rostelecom Cup 2019, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio di figura in scena presso la MegaSport Arena di Mosca (Russia). Gli allievi di Rossana Murante e Tiziana Rosaspina affronteranno la difficile gara nella gabbia dei leoni con la ...

Pattinaggio artistico - Rostelecom Cup 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo a Mosca : L’Ice Palace Megasport di Mosca (Russia) ospiterà dal 15 al 17 novembre la Rostelecom Cup 2019, quinto appuntamento della serie ISU Grand Prix 2019-2020, competizione itinerante di Pattinaggio artistico giunta alla sua venticinquesima edizione. Saranno della partita tanti volti noti che abbiamo avuto modo di apprezzare nelle prime tappe: ci sarà ad esempio la fuoriclasse Alexandra Trusova, pronta a staccare il pass per la Finale di Torino; ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Sui Han dilagano nelle coppie. Quarti Della Monica-Guarise : Si è conclusa in maniera trionfale per il pubblico di casa la Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico andata in scena nell’imponente Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina) Dopo la doppietta registrata nel singolo maschile, a imporsi nello coppie d’artistico sono stati infatti Wenjing Sui-Cong Han, autori di una performance che ha mandato in visibilio gli spettatori ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo conquista il terzo posto! Boyang Jin si impone con margine : Il riscatto è servito. Matteo Rizzo ha conquistato la terza posizione nella specialità individuale maschile alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix 2019 di Pattinaggio artistico in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Il talento delle Fiamme Azzurre è stato protagonista di un programma pattinato a ritmi alti: inaugurando la performance con un ottimo quadruplo toeloop e con la bella ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Anna Shcherbakova trionfa e conquista il pass per Torino - Miyahara inguaia Tuktamysheva : Anna Shcherbakova ha vinto con ampio merito la gara del singolo femminile alla Cup Of China 2019, quarto appuntamento della competizione itinerante ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in scena presso l’Hauxi Culture and Sport Center di Chongqing (Cina). La pattinatrice russa è diventata la prima allieva del Team Tutberidize a staccare ufficialmente il pass per le Finali di Torino, proponendo un programma di elevata ...

Cup of China 2019 - Grand Prix Pattinaggio artistico (9 novembre) : orari delle gare e startlist. I partecipanti e l’ordine di discesa : Ancora qualche ora e andrà in scena l’atto finale della Cup Of China 2019, quarto appuntamento della serie ISU Grand Prix di pattinaggio artistico quest’anno in fase di svolgimento presso l’Hauxi Culture and Sports Center di Chongqing. La giornata si aprirà con la free dance della danza sul ghiaccio, con Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov pronti ad archiviare la pratica posizionandosi davanti agli statunitensi Madison ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Della Monica-Guarise chiudono lo short in quarta posizione. Al comando Sui-Han : Con lo short program delle coppie d’artistico si è chiusa la prima giornata Della Cup Of China 2019, quarto appuntamento Della competizione itinerante ISU Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico quest’anno in scena presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Come ampiamente prevedibile a portarsi al comando Della classifica sono stati i detentori del titolo iridato Wenjing Sui-Cong Han. I pattinatori cinesi, ...

Pattinaggio artistico - Cup Of China 2019 : Matteo Rizzo terzo dopo lo short! L’azzurro insegue i pattinatori cinesi : Comincia bene nonostante qualche rammarico l’avventura di Matteo Rizzo alla Cup Of China 2019, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix di Pattinaggio artistico in fase di svolgimento presso l’Huaxi Culture and Sports Center di Chongqing (Cina). Il gioiellino delle Fiamme Azzurre ha infatti conquistato la terza posizione nello short program individuale maschile dopo essere stato autore di una prima parte di performance entusiasmante ...