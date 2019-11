Papa Francesco | “Inquinare diventerà un peccato nel Catechismo”

Papa Francesco dona struttura in Vaticano per ospitare i senzatetto : Domenica prossima si celebrerà in Vaticano la Giornata Mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, e per l'occasione Bergoglio ha deciso di donare una struttura, vicina a San Pietro, per il ricovero dei senzatetto e dei poverì della città. Potrà ospitare fino a 50 persone Si tratta di una struttura di pregio, con vista sulla basilica di San Pietro sul lato sinistro del Colonnato, che potrà ospitare fino a 50 persone anche se inizialmente ...

Papa Francesco vede un rigurgito nazista : "Alcuni governanti parlano come Hitler" : Occorre “vigilare” sulla “cultura dell’odio” che vede il riapparire di simboli nazisti: lo ha detto il Papa nell’incontro con i penalisti.“Si riscontrano episodi purtroppo non isolati - ha fatto presente Papa Francesco -, certamente bisognosi di un’analisi complessa, nei quali trovano sfogo i disagi sociali sia dei giovani sia degli adulti. Non è un caso che a volte ricompaiano emblemi e ...

“Papa Francesco adoratore di dei pagani - chi lo segue avrà la dannazione eterna” : le accuse di cardinali e vescovi : “Atti sacrileghi e superstiziosi“. E’ questa l’accusa mossa a Papa Francesco da parte dei conservatori che da tempo avversano il suo pontificato. Jorge Mario Bergoglio, secondo i quasi cento firmatari di un documento sottoscritto il 9 novembre, avrebbe commesso questi atti eretici nel corso del Sinodo sull’Amazzonia. Ma non si limitano solo a questo. Gli oppositori di Francesco avvertono tutti coloro che lo seguono ...

Vaticano - Papa Francesco tenta la svolta sulle finanze : Giuseppe Aloisi Guerrero Alves è il nuovo prefetto della Segreteria per l'Economia del Vaticano. La scelta di Papa Francesco è ricaduta ancora una volta su un gesuita Papa Francesco ha scelto il sostituto del cardinale George Pell per la Segreteria per l'Economia. La mossa era attesa da tempo. Gestire le finanze del Vaticano in maniera sempre più trasparente è uno degli obiettivi di questo pontificato. E Jorge Mario Bergoglio, ...

Papa Francesco commissaria le disastrate finanze vaticane : Le finanze vaticane sono state di fatto commissariate da Papa Francesco. Con la nomina di un semplice sacerdote spagnolo, per di più gesuita, padre Juan Antonio Guerrero Alves, che non ha mai messo un piede in Curia, come successore dell’un tempo potente cardinale George Pell, prefetto della Segreteria dell’Economia, nominato dallo stesso Francesco nel 2014. Per di più, in base alle “regole di ingaggio“ ...

Amadeus - puntata speciale su Rai uno : sorpresa - in diretta anche un video di Papa Francesco : Una vera parata di stelle per celebrare il Bambin Gesú, il famoso ospedale pediatrico di Roma conosciuto in tutto il mondo. La Rai, mercoledì 20 novembre, ha deciso di dedicare una serata evento condotta da Amadeus (che il direttore di Rai1 ha definito “volto chiave della rete ammiraglia”). Uno show

Papa Francesco : "Rinasce l'abitudine di perseguitare gli ebrei - ma non è né umano - né cristiano" : Papa Francesco questa mattina, nel corso della catechesi incentrata sugli Atti degli Apostoli, parlando del tema "Priscilla e Aquila lo presero con sé", a un certo punto ha fatto un discorso a braccio ha toccato il tema della persecuzione degli ebrei. Il suo intervento è certamente da ricondurre alle polemiche di questi giorni sul caso della senatrice a vita Liliana Segre, che evidentemente Bergoglio ha seguito.Il Papa ha detto:"Il popolo ...

Lazio-Celtic - l’omaggio dei cattolici tifosi di Glasgow a Papa Francesco [VIDEO] : La Lazio è quasi certamente fuori dall’Europa League. La squadra di Simone inzaghi si è complicata la vita in un girone difficile sì, ma non impossibile. La sconfitta che ha messo una pietra sulle speranze di qualificazione dei biancocelesti è stata quella contro il Celtic. Gli scozzesi sono passati per 2-1 allo stadio Olimpico. Partita preceduta dai tragici scontri che hanno visto l’accoltellamento di tre tifosi ospiti. Ben ...

L’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in udienza da Papa Francesco per i 150 anni dell’Ospedale : Sabato 16 novembre, nell’Aula Paolo VI, l’incontro con gli oltre 6 mila rappresentanti delle diverse sedi delL’Ospedale insieme a pazienti e familiari Saranno oltre 6 mila i medici, gli infermieri, i ricercatori, i tecnici, i dipendenti, i dirigenti, i volontari, gli specializzandi, i pazienti con le associazioni e le famiglie, che affolleranno l’Aula Paolo VI in Vaticano, sabato 16 novembre, per l’udienza di Papa Francesco con la comunità ...

Papa Francesco - il viaggio in Thailandia : ecco da chi viene accolto il Pontefice - la sorpresa : Papa Francesco vola in Thailandia e verrà accolto da Suor Ana Rosa Sivori. Chi è costei? La cugina suora di Bergoglio. Come scrive Il Giorno, la religiosa è nata in Argentina ma da 53 anni è missionaria in Thailandia. Sarà lei ad accogliere Papa Francesco in Nunziatura al suo arrivo a Bangkok, il 20

Papa Francesco denuncia : Rinasce l'abitudine di perseguitare gli ebrei : Papa Francesco si è scagliato contro il ritorno dell'antisemitismo. Nel corso della classica udienza generale del mercoledì, Jorge Mario Bergoglio ha voluto stigmatizzare di netto quella che sembra essere diventata, di nuovo, una sorta di prassi o comunque i bagliori di un fenomeno già visto e preoccupante: "Il popolo ebreo - ha detto Francesco - ha sofferto tanto nella storia, nel secolo scorso abbiamo visto tante brutalità sul popolo ebreo e ...

"Papa sacrilego e superstizioso"/ Chi sono i 100 nomi della lettera contro Francesco : 'Papa Francesco è sacrilego e superstizioso': dura lettera contro Bergoglio dopo Sinodo Amazzonia. Chi sono i 100 firmatari del documento

Papa Francesco - cento studiosi e chierici lo accusano di eresia. E il motivo è semplice : Eretico. In quasi sette anni di pontificato è questa l’accusa principale che è stata rivolta a Papa Francesco dai suoi oppositori. Oppositori che il più delle volte non sono stati solo dei laici, ovvero dei non chierici, ma piuttosto degli ecclesiastici. A iniziare da alcuni cardinali, primo tra tutti lo statunitense Raymond Leo Burke. E perfino dal nunzio apostolico, l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che a Bergoglio ha chiesto addirittura le ...