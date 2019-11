Paolo Nicolato allenatore dell’Italia Under 21 ha sbrottato perchè può contare su pochi

Calcio - Paolo Nicolato su Irlanda-Italia Under21 : “Cercheremo di imporre il nostro gioco - sarà un match impegnativo” : La Nazionale Under21 di Paolo Nicolato è pronta per affrontare la seconda sfida del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei di categoria. Gli azzurrini, dopo la bella vittoria ottenuta a Castel di Sangro contro il Lussemburgo (5-0), dovranno vedersela domani alle ore 21.05 italiane contro l’Irlanda. Un match non semplice quello del Tallaght Stadium di Dublino dal momento che la selezione irlandese è in testa al raggruppamento grazie a ...

