Paola Ferrari rivela di avere un fratello ma non l’ho mai conosciuto

Storie Italiane - Paola Ferrari : “Ho scoperto di avere un fratello ma non ho potuto conoscerlo e aiutarlo” : “Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello“: parole di Paola Ferrari che a Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane ha raccontato un fatto inedito della sua vita. La scoperta di un fratello, mai conosciuto perché, al momento in cui Paola ha saputo della sua esistenza, era già morto.“Non ho mai parlato di questo mio dolore. Ho scoperto che questo fratello non c’era più, è morto a 35 anni”. Un racconto emozionante, ...

