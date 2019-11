Pallanuoto femminile | Coppa Italia 2019 | diramato il calendario della Final Six

Pallanuoto femminile - le convocate le dell’Italia per la sfida all’Olanda. Paolo Zizza alla prima da CT : Esattamente una settimana dopo il Settebello, tocca al Setterosa: l’esordio nella World League di Pallanuoto femminile della Nazionale italiana coincide con quello in gara ufficiale per Paolo Zizza nel ruolo da CT. Le azzurre sfideranno martedì 19 novembre alle ore 20.30 l’Olanda a Firenze. Quindici le azzurre chiamate dal nuovo commissario tecnico, che verranno ridotte a tredici per la gara: possibile esordio assoluto per Carla ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : comunicati anche gli orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati comunicati anche gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo femminile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO femminile Girone A: Slovacchia, Ungheria, Grecia, Serbia, Croazia, Russia Girone B: Germania, Olanda, Francia, Spagna, Israele, Italia 12 gennaio 1a giornata A ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della sesta giornata. Orizzonte solo in vetta : C’è l’Orizzonte Catania a guidare il campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. La compagine siciliana si impone anche nel sesto turno e resta a punteggio pieno, con tre lunghezze di vantaggio sulla SIS Roma: successo per le catanesi nel big match con il Plebiscito Padova al termine di un incontro equilibratissimo chiuso sul 10-9. Vincono anche le capitoline. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : sorteggiati i gironi del secondo turno : Sono stati sorteggiati i gironi del secondo turno dell’Euro League di Pallanuoto femminile. Le sedici squadre che hanno avuto accesso a questa fase della competizione sono state divise in quattro raggruppamenti. La formula prevede il classico girone all’italiana in un’unica sede dal 29 novembre al 1° dicembre. Le prime due di ogni girone otterranno il pass per i quarti di finale. Le ragazze della Sis Roma sono state inserite ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Dunaujvaros-SIS Roma 7-7. Le capitoline sfiorano una vittoria di prestigio : Si chiudono le fatiche anche per la SIS Roma nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le capitoline, dopo aver rischiato di pareggiare ieri già contro il forte Kirishi, oggi ha bloccato le magiare del Dunaujvaros sul 7-7, potendo recriminare per una vittoria sfuggita a 26″ dal termine. Nel primo quarto grandissimo equilibrio: vantaggio magiaro, impatta Motta per l’1-1. Nella seconda frazione vantaggio della ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Kosice-Plebiscito Padova 5-14. Le venete chiudono a punteggio pieno : Quattro su quattro per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver battuto nell’ordine il Mediterrani, il BVSC Zuglo e lo Spandau (padrone di casa, il Girone C si è disputato a Berlino), batte oggi nell’ultima sfida per 5-18 il Kosice (Slovacchia). Nel primo quarto le patavine non chiudono subito la gara, ma con le marcature di Queirolo, Centanni e Ranalli si portano ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : Spandau-Plebiscito Padova 5-18. Venete a punteggio pieno dopo tre gare : Terza vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani e stamane il BVSC Zuglo, restano a punteggio pieno spazzando via anche le padrone di casa dello Spandau (il Girone C si disputa a Berlino), battute per 5-18. Nel primo quarto le patavine indirizzano immediatamente il match, con Teani che resta imbattuta e le reti di ...

Pallanuoto femminile - Eurolega 2019-2020 : BVSC Zuglo-Plebiscito Padova 8-14. Secondo successo per le venete : Seconda vittoria per il Plebiscito Padova nelle qualificazioni dell’Eurolega di Pallanuoto femminile: le patavine, dopo aver riposato giovedì ed aver battuto ieri il Mediterrani, vincono stamane per 14-8 contro la formazione magiara del BVSC Zuglo, ed arrivano così a punteggio pieno allo scontro del tardo pomeriggio (ore 18.00) contro le padrone di casa dello Spandau, dato che le venete sono inserite nel Girone C, che si disputa a ...

Pallanuoto femminile - Euro League 2019-2020 : parte forte la SIS Roma - 26-2 all’Exiles : Esordio sulla carta semplice e affrontato nel migliore dei modi per la SIS Roma nell’Euro League di Pallanuoto femminile 2019-2020. Nel raggruppamento casalingo in quel di Ostia le capitoline si sono imposte per 26-2 sulle maltesi dell’Exiles, la squadra cenerentola del girone. Un risultato nettissimo, una prestazione nella quale c’è poco da segnalare, se non il fatto che tutte le giocatrici di movimento per la compagine di ...

Pallanuoto femminile - Europei 2020 : terminate le qualificazioni. Italia con Germania - Francia - Israele : Si sono completate le qualificazioni agli Europei di Pallanuoto femminile del 2020, che si giocheranno a Budapest, in Ungheria, dal 12 al 26 gennaio (in contemporanea al torneo maschile), in una posizione atipica nel calendario a causa delle Olimpiadi di Tokyo 2020: passano Israele, Francia, Germania, Croazia, Serbia e Slovacchia. Il Setterosa, allenato ora dal neo CT Paolo Zizza, è stato inserito nel Gruppo B con Spagna, Olanda e tre delle ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania e Rapallo vittoriose negli ultimi match del quarto turno : Si sono giocate oggi le ultime due gare valide per la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo i tre anticipi di mercoledì: il Catania soffre ma alla fine passa per 7-10 in casa della Florentia, restando così a punteggio pieno assieme a Roma e Padova, mentre in coda il Rapallo batte per 15-5 il Bogliasco nel derby ligure e lascia il fondo della classifica, agganciando a quota 3 proprio il Bogliasco e la Florentia. Quarta ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Pallanuoto femminile - Calendario Europei 2020 : orari - programmi e date dai gironi alla finale : Sono stati sorteggiati i gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il Calendario del torneo femminile con tutte le date delle sfide. Gli orari verranno comunicati in seguito. Le gare di ritorno degli spareggi non si sono ancora disputate, dunque il Calendario presenta i nomi delle coppie che si affronteranno per staccare il pass ...