Palermo | Peace run | domani tappa conclusiva a Palazzo Reale 2

Palermo : Peace run - domani tappa conclusiva a Palazzo Reale : Palermo, 15 nov. (Adnkronos) - Sarà il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè ad accogliere domani, sabato 16 novembre, a Palazzo Reale, centinaia di bambini e studenti per la tappa conclusiva della 'Peace Run', la settimana multiculturale, inclusiva e interreligiosa di iniziative di pace promossa

Palermo : al via la ‘settimana della pace’ - stamattina partenza della ‘Peace Run’ : Palermo, 8 nov. (Adnkronos) – E’ iniziata ufficialmente questa mattina, con la corsa ‘Peace Run’, la settimana multiculturale, inclusiva e inter-religiosa di iniziative di pace in ambito culturale, educativo, sportivo e sociale che animerà Palermo fino al 16 novembre. La ‘Peace Run’ è un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriva a Palermo insieme alla mostra ...

Palermo : mostre concerti e una corsa per la pace - arriva in città ‘Peace Run’ : Palermo, 4 nov. (Adnkronos) – Dall’8 al 16 novembre Palermo si colorerà di numerose iniziative di pace in ambito culturale, educativo e sportivo. E’ stata presentata oggi, a Palazzo delle Aquile, la ‘Peace Run’, la corsa per la pace podistica a staffetta più lunga al mondo. Un evento sportivo non competitivo che ogni anno coinvolge più di 100 nazioni e che arriverà a Palermo insieme alla mostra ...

Palermo : mostre concerti e una corsa per la pace - arriva in città ‘Peace Run’ (2) : (Adnkronos) – “è una iniziativa in piena coerenza con quell’apprendimento della cittadinanza che è tra gli obiettivi educativi della nostra amministrazione – ha detto l’assessore comunale alla Scuola Giovanna Marano – Gli alunni avranno l’opportunità di sentirsi protagonisti di un percorso che non è solo per la costruzione della pace e contro ogni guerra. La Peace Run rappresenta la ricerca di ...

