Ora tutti cantano Guccini ma Guccini canta da solo | Voglio scrivere e basta

Tutti con Venezia - ma Venezia ha ancOra paura : Tutta l’Italia è con Venezia, ma Venezia ha ancora paura. Oggi si è presentato anche Silvio Berlusconi che con le galosce ai piedi ha attraversato Piazza San Marco. Tanto che alcuni turisti stranieri l’hanno scambiato per il premier: “Who is he? Aahhh... Berlusconi, the prime minister”. Ansia e speranza nella città lagunare. Che si legge nei volti e nelle parole dei Veneziani, dei turisti, dei ...

Ginnastica in lutto : Melanie Coleman muore a 20 anni. La tragedia sotto gli occhi dell’allenatore - ancOra sotto choc : “Siamo tutti sconvolti” : La tragedia durante l’allenamento. Un incidente che si è rivelato fatale per la giovane promessa della Ginnastica Melanie Coleman, morta a soli 20 anni a 2 giorni dal ricovero, in gravissime condizioni, in ospedale. Come riporta Il Messaggero, che cita la CNN, venerdì scorso la ginnasta, che nonostante la giovane età aveva già accumulato un’esperienza tale da insegnare ad allenare i bambini, si stava allenando come faceva tutti i giorni sulle ...

Francesca Tajè... L’hanno inquadrata solo un attimo e Ora sono tutti pazzi per lei. Ecco chi è : La potenza della televisione moltiplicata a quella dei social può generare della fantastiche mostruosità, come quella che vi stiamo per raccontare. Lei si chiama Francesca Tajè, ha 21 anni ed oggi è un’influencer. Tutto grazie a pochi secondi in video, su Sky, durante la partita Juventus-Milan. Lei, bionda, occhi blu, bellissima, è una tifosa bianconera. Studia alla Iulm, fa l’attrice e grazie alla sua passione per il calcio ha allargato il suo ...

“È falsa!” : la rivelazione sulla foto più famosa di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo. E Ora tutti vogliono vedere quella vera : Su Tv8 è andato in onda quest’oggi un altro interessante appuntamento con il programma ‘Vite da copertina’, condotto da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci. La puntata è stata dedicata alla bravissima conduttrice Maria De Filippi, una delle più amate se non la più amata delle reti Mediaset. La donna è infatti ritenuta da molti un esempio da seguire grazie alla sua straordinaria professionalità lavorativa. Maria ha un carattere buono ed umile, ...

Professoressa Pino - chi è la supplente Il Collegio 4/ Tutti innamOrati : 'Bellissima!' : Occhi a cuoricino quelli degli allievi maschi del Collegio 4 quando fa il suo ingresso nella classe una nuova Professoressa. La bellissima supplente è la Professoressa Pino, che insegna italiano al posto del professor Maggi che ha l’influenza. I maschietti sono in visibilio e regalano alla nuova insegnante complimenti di ogni genere. “Non ho mai visto un angelo fino ad oggi” ammette Ciupilan, “Sei bellissima” dichiara invece CrisPino. Qualcuno ...

Pallanuoto - Europei 2020 : definiti tutti gli Orari dai gironi alla finale. Il calendario completo : Sono stati definiti tutti gli orari dei gironi della fase finale degli Europei di Pallanuoto del 2020: a Budapest le due competizioni continentali andranno in scena dal 12 al 26 gennaio. Di seguito il calendario del torneo maschile con tutte le date e gli orari delle sfide. TORNEO MASCHILE Girone A: Germania, Slovacchia, Croazia, Montenegro Girone B: Romania, Serbia, Olanda, Russia Girone C: Malta, Turchia, Spagna, Ungheria Girone D: Francia, ...

Far West Serie C - tutti contro la rivelazione Reggina : l’allenatore del Bari augura l’infortunio a bomber COrazza - Vivarini ha toccato il fondo : La classifica del Girone C in Serie C parla chiaro: Reggina 34, Ternana 29, Monopoli 28, Potenza 27, Bari 26. Avvio di stagione impressione per la squadra dell’allenatore Toscano, la Reggina è reduce da sei vittorie consecutive, al momento è l’unica squadra ancora imbattuta della categoria e non solo ma anche una delle poche in Europa in bella compagnia di Juventus e Liverpool. Analizzando i numeri del club amaranto emerge ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - tutti i qualificati dell’Italia e la situazione. Gli sport ancOra in corsa e la quota raggiungibile : Mancano otto mesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 che si disputeranno dal 22 luglio al 9 agosto, la marcia verso i Giochi è nel vivo e ad oggi si sono già qualificati 161 azzurri (81 uomini, 80 donne) in 21 discipline differenti. L’obiettivo è quello di ottenere una rappresentanza sopra le 300 unità, un traguardo non così impossibile per la nostra Nazione anche se dovranno andare bene tantissime cose nel corso dei prossimi mesi quando ...

“A cena insieme”. Pago - ci sono le foto. E Ora tutti aspettano notizie (e incrociano le dita) : Solo qualche giorno fa Serena Enardu aveva risposto alle domande dei follower di Instagram per fare chiarezza su alcuni argomenti. Per esempio: ha voglia di diventare madre per la seconda volta? “Non lego l’amore ad avere un secondo figlio. Tempo fa l’avevo desiderato, avrei voluto fare l’inseminazione ma qui in Italia non è possibile per i single”, aveva risposto. Sul tema ‘vita sentimentale’ era stata chiarissima: non ne parlerà “mai più”, ha ...

“Stavo male”. Serena Grandi e la storia d’amore con il famoso cantante : solo Ora vengono fuori tutti i particolari : Sono passati più di trent’anni, ma l’attrice Serena Grandi non ha proprio dimenticato quel suo grande amore. Il cantante Gianni Morandi le fece perdere completamente la testa ed ora la donna si è concessa ad un’intervista sul settimanale ‘DiPiù’ per svelare tutti i dettagli ed i retroscena di quell’incontro che le cambiò la vita. I due si conobbero per la prima volta negli anni ’70, ma la frequentazione vera e propria arrivò circa dieci anni ...

Acciaio - anno di crisi per tutti i player europei : produzione giù - migliaia di lavOratori a rischio tra Spagna - Francia - Germania - Polonia e Uk : La guerra dei dazi e la reazione troppo debole dell’Europa, il tracollo del settore auto, il boom dell’Acciaio turco a prezzi stracciati. L’addio di ArcelorMittal all’ex Ilva di Taranto è solo la punta dell’iceberg della crisi in cui versa l’industria siderurgica europea. Nei primi nove mesi del 2019 la produzione di Acciaio del vecchio Continente è scesa del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno mentre quella mondiale cresceva ...

“Basta!”. Gemma Galgani contro tutti - la dama è furiosa e tira in ballo ancOra Giorgio Manetti : Trono over con ancora Gemma Galgani al centro dell’attenzione. La dama, ancora in cerca dell’amore e per questo spesso oggetto delle attenzioni di Tina Cipollari, si è sfogata della situazione degli ultimi mesi attaccando Jean Pierre. Nel corso della sua intervista, la Galgani ci tiene a precisare di non essere alla ricerca di un sostituto di Giorgio Manetti, come in molti potrebbero pensare. La dama di Torino, infatti, sottolinea che Jean Luis ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i risultati di oggi (7 novembre). Milano vince ancOra. Bene Real Madrid ed Anadolu Efes : E’ un’altra grande notte per l’Olimpia Milano, che si trova, in attesa dei match di CSKA Mosca e Barcellona, in testa alla classifica in solitaria. Sesta vittoria consecutiva per la squadra di Ettore Messina, che supera al Forum il Baskonia Vitoria per 81-74 grazie soprattutto ad un Amedeo Della Valle da 15 punti. Continua a vincere anche il Maccabi Tel Aviv, che ottiene il quinto successo consecutivo dominando in casa contro l’Alba ...

