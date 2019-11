Fonte : wired

(Di venerdì 15 novembre 2019) La foto con cui Ivan Pedretti ha confermato agli utenti dila sua identitàsi disinnesca un conflitto generazionale latente? È la domanda che deve essersi posto Ivan Pedretti, il segretario generale deldella Cgil che martedì scorso èsuper dialogare con i giovani e dimostrare che essere, in fondo, non è poi tanto male. Sulla scia del dibattito innescato dalla popolarità del meme Ok,, il sessantacinquenne sindacalista ha deciso di dare vita a un Ama – acronimo di Ask Me Anything, modalità di discussione che prevede un lasso di tempo nel quale un personaggio più o meno noto sceglie di rispondere alle domande degli utenti – per avvicinare il mondo deialla sensibilità della generazione più a suo agio con lo strumento internet. Le pagine del popolare aggregatore di social news avevano in passato ospitato, tra gli ...

MilanoCitExpo : Ok boomer, parliamoci: come il sindacato dei pensionati è sbarcato su Reddit #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -