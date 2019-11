Ogm | la bozza del nuovo piano Ue | esentare da norme i prodotti ottenuti con nuove

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) Un quadro giuridico separato per icon letecniche di gene-editing (o genome-editing), che potrebbero essere così esentate dalle normative sugli Ogm. E quindi dalle regole su valutazione del rischio, tracciabilità ed etichettatura. È quanto viene prospettato in un documento, non ancora approvato, che raccoglie proposte politiche preliminari che gli uffici della Commissione europea ritengono debbano essere incluse nella prossima strategia Farm to Fork annunciata dal presidente Ursula von der Leyen e parte integrante del futuro Green Deal europeo. Unadi schema entrata in possesso di Greenpeace e che va in direzione opposta a una sentenza del 25 luglio 2018 pronunciata dalla Corte di giustizia europea, secondo la quale i nuovi Ogm derivati da tecniche di ingegneria genetica non possono essere esentati dalla normativa Ue sugli organismi geneticamente ...

