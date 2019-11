Fonte : eurogamer

(Di venerdì 15 novembre 2019)Entertainment sta certamente vivendo un Xbox Fan Fest 2019 da protagonista, e come possiamo vedere il team di sviluppo è attualmente alle prese con una serie di progetti che trascendono anche quanto giàto.In occasione dell'evento è stato mostrato al pubblico un trailer di Grounded, la nuova IP della casa di sviluppo dopo il lancio di The Outer Worlds. Ma stando a quanto trasparso dall'evento questo non sarebbe l'ultimo progetto in cantiere presso.A dar via alle voci è stato Adam Brennecke, responsabile dei lavori su Grounded. In occasione di un'intervista con Eurogamer.net infatti lo sviluppatore ha fatto intendere che vi sarebbero altriRPG in lavorazione al momento.Leggi altro...

Eurogamer_it : Obsidian annuncia di essere al lavoro su 'grandi cose' #Obsidian - infoitscienza : Obsidian annuncia il nuovo survival Grounded - infoitscienza : Obsidian annuncia la loro nuova IP Grounded -