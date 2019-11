Nuovo picco di marea a Venezia Piazza San Marco è inagibile

Venezia - Nuovo picco d’acqua alta : attesa marea da 160 centimetri. Conte : “Sindaco sarà il commissario per l’emergenza” : Il Consiglio dei ministri ha approvato, nella serata di giovedì, lo stato d’emergenza per Venezia e per tutte le altre zone del Veneto colpite dal maltempo che non ha dato tregua negli ultimi giorni. Un provvedimento che prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro e che ha come scopo iniziale quello di sopperire alle necessità immediate: interventi per la messa in sicurezza per le situazioni d’emergenza. E, parlando al Corriere ...