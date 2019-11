Nuovi controlli della Fifa sull’età dei baby calciatori | e l’Africa così sparisce dai

Evasometro 'anonimatizzato' in Legge Bilancio 2020 : in arrivo Nuovi controlli a tappeto : Nel Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 , ancora allo studio del Governo, arriva il cosiddetto Evasometro con “anonimizzazione”, strumento che dovrebbe consentire all’Agenzia delle Entrate di combattere l’evasione fiscale, superando i paletti del garante della Privacy all’incrocio dei dati dei contribuenti. Tutto ciò nell’ottica di beccare tutti i furbetti che non vogliono pagare le tasse. L’ Evasometro si fonda su un meccanismo ...

I Nuovi HONOR Note e V30 5G potrebbero debuttare a fine ottobre - HONOR Band 5 riceverà i controlli per la musica : I nuovi smartphone della serie HONOR Note e HONOR V30 5G potrebbero debuttare a fine ottobre , ma nel frattempo la società ha annunciato che la smart Band HONOR Band 5 riceverà una nuova funzionalità utile per gli amanti della musica . HONOR Note e HONOR V30 5G Si vociferava che HONOR V30 5G potesse diventare ufficiale a dicembre di quest’anno, tuttavia, ieri un tipster cinese ha affermato che l’azienda terrà un evento di lancio entro ...

Guida PES 2020 : come vincere con i Nuovi controlli nel calcio Konami : Con l'uscita di FIFA 20 sempre più vicina, il rivale eFootball PES 2020 sta già impartendo da qualche tempo lezioni di calcio giocato - e virtuale! - su PC, PlayStation 4 e Xbox One. L'ultima incarnazione della simulazione sportiva a marchio Konami è infatti disponibile per l'acquisto dallo scorso 10 settembre, carica di novità contenutistiche, di una svecchiata al comparto visivo e pure di qualche golosa esclusiva - come quella della Juventus ...