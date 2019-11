Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sunsiindalle accuse di: il nuotatore cinese etichetta come ‘non’ i controlli effettuati Sunsiin. In quel di Montreux, il nuotatore cinese ha testimoniatondosi dalle accuse di aver distrutto un campione del suo sangue con un martello, al fine di evitare una possibile sospensione perprima del Mondiale. Sunrischia da 2 a 8 anni di spospensione, ma davanti alla corte di arbitrato dello sport (Cas) ha contestato la validità del controllo spiegando che gli uomini che sipresentati per effettuare il test: “nonstati in grado di mostrarmi i documenti che dimostrano la loro identità, quindi come potrei consentire loro di prelevare il mio campione?“, aggiungendo inoltre che i documenti che glistati sottoposti “non erano validi“.L'articolo– ...

