Novità Bullismo | numero di emergenza 114 e allontanamento dalla famiglia

Fonte : circuitoscuola

(Di venerdì 15 novembre 2019) Ilè un problema serio che affligge il mondo della scuola ma non solo, episodi die cybersi verificano a scuola come al di fuori delle istituzioni scolastiche, chi viene preso di mira dai bulli molto spesso è ricorso anche ad atti estremi come il suicidio, ilrappresenta quindi un problema estremamente serio. Il governo con una norma ad hoc per questo fenomeno sta cercando di inasprire le pene per coloro che compiono atti di, tra le principaniche questa norma introduce c’è l’istituzione di unverde a cui le vittime dipossono chiamare e l’per quei bulli che sono reiterati nel loro modo aggressivo di porsi col prossimo, che commettono atti gravi e non modificano i loro comportamenti anche dopo un percorso di rieducazione. In questo caso i bulli che saranno tolti alla ...

EliAl73 : - malinca73 : RT @MaBasta_bulli: Tra le novità della nuova legge (lunedì alla Camera) c'è che il ragazzo che compie atti di bullismo e non modifica i pro… - MaBasta_bulli : Tra le novità della nuova legge (lunedì alla Camera) c'è che il ragazzo che compie atti di bullismo e non modifica… -