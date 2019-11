Nonostante il cessate il fuoco sono ricominciati gli attacchi tra il Jihad Islamico

Siria - Nonostante il cessate il fuoco si continua a sparare : scontri tra curdi e filo-turchi - bomba a Tall Abyad e raid Russi su Latakia : nonostante la nuova tregua stabilita da Russia, Turchia, governo di Damasco e milizie curde, in Siria si continua a sparare. Non solo nel nord-est. Mentre continua il ritiro delle Syrian Democratic Forces (Sdf) dalle aree parte della cosiddetta zona di sicurezza voluta dal governo di Ankara, con i curdi che, riferisce l’Osservatorio Siriano per i diritti umani, hanno abbandonato le loro postazioni tra Darbasiyah e Amuda nella provincia di ...