Nel nuovo singolo di Cesare Cremonini il telefono come specchio e prigione | Al Telefono

Eros e Marica PellegriNelli di nuovo insieme dopo l’addio : a scuola con i figli : Eros e Marica di nuovo insieme dopo l’addio per amore dei figli. Ramazzotti e la Pellegrinelli si sono lasciati, ma continuano a frequentarsi per il bene di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il legame è ancora molto forte, come dimostrando gli scatti pubblicati da Diva e Donna in cui gli ex coniugi accompagnano i bambini a scuola. Il cantante romano stringe fra le braccia Gabrio Tullio, sorridendo, mentre la top model, più seria, tiene per ...

Eros e Marica PellegriNelli di nuovo insieme dopo l’addio : a scuola con i figli : Eros e Marica di nuovo insieme dopo l’addio per amore dei figli. Ramazzotti e la Pellegrinelli si sono lasciati, ma continuano a frequentarsi per il bene di Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Il legame è ancora molto forte, come dimostrando gli scatti pubblicati da Diva e Donna in cui gli ex coniugi accompagnano i bambini a scuola. Il cantante romano stringe fra le braccia Gabrio Tullio, sorridendo, mentre la top model, più seria, tiene per ...

Roma - Fienga è il nuovo AD ed entra Nel CdA giallorosso : Novità nell’organigramma giallorosso in seguito al CdA svoltosi ieri: Guido Fienga diventa ufficialmente il nuovo Amministratore Delegato del club gialloroso, entrando inoltre come consigliere all’interno dello stesso CdA. “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma S.p.A. ha deliberato di nominare il Dott. Guido Fienga – mediante cooptazione – quale nuovo membro del Consiglio di Amministrazione ...

Amici 19 anticipazioni - nuovo insegnante Nella scuola : chi andrà via? : Amici 19 professori, le ultime anticipazioni annunciano novità importanti: il video su Instagram anticipazioni importanti sui professori di Amici 19! Finora c’è stato silenzio assoluto sugli insegnanti della nuova edizione, ma oggi qualcosa si è smosso sul profilo Instagram del talent show. Con un paio di video infatti sono arrivati un paio di indizi, e […] L'articolo Amici 19 anticipazioni, nuovo insegnante nella scuola: chi andrà ...

I vizi dei cowboy - Nel nuovo video degli Inude : Gli Inude sono abili nel muoversi sui confini sonori. Il trio pugliese già nel 2016, con il suo primo ep Love Is in the Eyes of the Animals, uscito per PanoramaMusiqueRecs, era riuscito a farsi notare, a emergere oltre la marea di band ed artisti che danzano tra i generi guardando al pop con intenzioni evolute e sperimentali, contaminate dell’elettronica e dal caldo soul. Con questo nuovo video ambiscono ancor di più a quello per cui si ...

Acqua alta Venezia : marea e vento in calo Nella notte - nuovo picco alle 11 : L’Acqua alta ha concesso una tregua a Venezia: i picchi annunciati in giornata dall’Ispra e dal Centro di previsione delle maree si sono rivelati meno gravi del previsto: 80 cm alle 23:30, con 73 cm a Chioggia e 75 cm a Punta della Salute. Venti stabili o in leggera flessione. Resta al momento confermato l’allarme per la mattinata, con un picco previsto intorno alle 11 a 130 cm. L'articolo Acqua alta Venezia: marea e vento in ...

Eros Ramazzotti e Marica PellegriNelli di nuovo insieme dopo l'addio : a scuola con Raffaella Maria e Gabrio Tullio : Nonostante la separazione Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli continuano a frequentarsi. Le nuove relazioni dei due, vere e presunte, non li separano anche per la presenza dei figli a cui, come...

Alla ricerca del confine tra carne e pixel - Nel nuovo video dei MasCara : C’è un confine tra umano e digitale? Fino a dove possiamo spingerci? Potrebbero essere, questi, due quesiti per iniziare a parlare dei MasCara, che arrivano al loro terzo disco con un bagaglio di esperienze accresciuto e una maturazione solida. La band è partita dall’ep L’amore e la filosofia per arrivare al primo album Tutti Usciamo di Casa (Eclectic/Universal) prodotto da Matteo Cantaluppi con rimandi più pop e orchestrali. ...

Elsa guerriera Nel nuovo "Frozen" - : Cinzia Romani Il sequel del film Disney ha già fatto incassi super negli Stati Uniti Spiriti di vento, salamandre di fuoco e un cavallo di ghiaccio. Frozen II. Il Segreto di Arendelle (dal 27), atteso sequel del primo Frozen (2013), fenomeno mondiale Disney (1.276.500.000 di dollari al box office globale), ricomincia dai poteri magici di Elsa, icona delle bambine soprattutto. E a queste la Regina del Regno di Ghiaccio si raccomanda ...

Inter - nome nuovo in difesa : Nel mirino ci sarebbe Kurzawa del Paris Saint-Germain : L'Inter sembra aver ricevuto il messaggio di Antonio Conte e si sarebbe già attivata in vista del mercato invernale. Il tecnico salentino ha chiesto alla società giocatori in grado di poter far respirare gli attuali titolari che da inizio campionato hanno giocato quasi tutte le partite. La rosa a disposizione di Conte si è notevolmente ridotta a causa anche dei numerosi infortuni registrati in questa prima fase di stagione. La coppia formata da ...

Cheyenne è il nuovo singolo di Francesca Michielin con Charlie Charles prima dell’album atteso Nel 2020 : Dopo settimane di indiscrezioni, arriva l'annuncio del nuovo singolo di Francesca Michielin. Il brano sarà rilasciato a cominciare dal 15 novembre in collaborazione con Charlie Charles. Il brano rappresenta inoltre il lancio del nuovo album che è previsto per la primavera del 2020. L'artista di Bassano del Grappa ha quindi annunciato il suo ritorno attraverso i social e a oltre un anno dal rilascio di 2640, suo ultimo album di inediti che ...

F1 - Charles Leclerc penalizzato di 10 posizioni Nel GP Brasile 2019! Motore nuovo per la Ferrari - in pista con componenti 2020! : Charles Leclerc cambierà il Motore per il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Interlagos nel weekend del 15-17 novembre. Sulla Ferrari del monegasco verrà dunque montata la quarta power unit stagionale e, proprio per questo motivo, il 22enne dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza visto che il regolamento consente di utilizzare massimo tre propulsori diversi nel corso del ...

Roma. Il nuovo Quattro Fontane è Nel cinquecentesco palazzo Albani del Drago : Dopo i lavori di ristrutturazione ha riaperto il cinema Quattro Fontane. La sala si conferma punto di riferimento per il

Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce Nella versione italiana del nuovo film Disney “Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle” : Giuliano Sangiorgi presterà la propria voce nella versione italiana del nuovo attesissimo film d’animazione Disney Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, che arriverà nelle sale italiane il 27 novembre. Il celebre cantautore tinge di rock il nuovo brano “Nell’Ignoto” (“Into the Unknown”), che il pubblico italiano potrà ascoltare nei titoli di coda del film e che negli Stati Uniti ha visto protagonisti i Panic at the disco. Un’interpretazione ...