NBA – Steph Curry la tocca piano | “regalerò le mie scarpe autografate agli hater… e a

NBA – Warriors - Steph Curry fissa la data del rientro : “voglio tornare in primavera - non starò fuori tutta la stagione” : Stephen Curry pronto a tornare a giocare in primavera: il playmaker dei Golden State Warriors non starà fuori l’intera stagione Nell’annata disastrosa dei Golden State Warriors arriva una buona notizia: Stephen Curry non starà fuori per l’intera stagione. Infortunatosi alla mano sinistra nei giorni scorsi, il playmaker della squadra vice-campione NBA ha spiegato di voler rientrare prima della fine della regular season: ...

NBA – Warriors - la lega cerca vendetta! Un giocatore della Pacific Division : “vogliamo farla pagare a Steph Curry e Draymond Green” : Golden State Warriors ‘feriti’ e nel mirino degli avversari: diversi giocatori pronti a vendicarsi di Steph Curry e Draymond Green Raramente i vincenti risultato simpatici, specie verso gli avversari. Se poi riesci a dominare la lega per 5 anni consecutivi, inanellando record e vittorie, giocando 5 Finals su 5 e vincendone 3, allora di sicuro ti sarai fatto dei nemici. Lo sanno bene i Golden State Warriors, o almeno quello che ...

“Se giocava lui in NBA potevo farcela anche io” Jimmy Butler attacca Lance Stephenson : la risposta non si fa attendere! : Jimmy Butler non ha risparmiato parole poco lusinghiere verso Lance Stephenson: ‘Born Ready’ gli ha risposto per le rime Jimmy Butler fa sempre notizia. La stella dei Miami Heat ha rilasciato alcune dichiarazioni alquanto taglienti nel corso del podcast di Vince Carter ‘Winging It’. Butler ha spiegato di essere sempre stato sicuro di avere un futuro nella lega, grazie al fatto che Lance Stephenson veniva ...

NBA – Infortunio Steph Curry - operata la stella dei Golden State Warriors : i tempi di recupero : Steph Curry operato alla mano: lunghi tempi di reupero per il leader dei Golden State Warriors I Golden State Warriors perdono una pedina fondamentale: l’Infortunio di Steph Curry fa tremare tutti i tifosi dei vicecampioni in carica di NBA. La stella degli Warriors è stata operata oggi alla mano sinistra a causa della frattura al secondo metacarpo procuratosi nel match di pochi giorni fa contro i Phoenix Suns. tempi di recupero ...

NBA 2019-2020 : Steph Curry operato alla mano sinistra - tre mesi di stop per la stella dei Golden State Warriors : Diventa pesantissima la situazione infortuni in casa Golden State Warriors. Steph Curry, infatti, è stato operato alla mano sinistra fratturata pochi giorni fa nella partita contro i Phoenix Suns. Per il numero 30 della franchigia di San Francisco, lo stop previsto è di tre mesi, dopo i quali verrà rivalutato. Un’assenza, questa, che va a fare il paio con la già pesante permanenza lontano dal parquet di Klay Thompson, out almeno per ...

NBA – Kevin Durant sceglie il quintetto migliore della lega : non c’è Stephen Curry! : Kevin Durant ha scelto il miglior quintetto attuale presente nella lega NBA: KD ha lasciato fuori tutti gli ex compagni dei Golden State Warriors, compreso Steph Curry In attesa di poter ritornare in campo una volta smaltito il brutto infortunio al tendine d’Achille subito nelle scorse Finals NBA, Kevin Durant continua a far notizia grazie alle sue dichiarazioni. Sappiamo che KD non ha paura di dire ciò che pensa e quando si esprime ...

NBA 2019-2020 : frattura alla mano sinistra per Steph Curry - tegola per i Warriors : Oltre al danno, anche la beffa. I Golden State Warriors non escono delusi e amareggiati solo dal ko subito nell’ultimo confronto disputato nella notte italiana contro i Phoenix Suns (121-110). La compagine allenata da Steve Kerr, infatti, deve fare i conti con l’infortunio di Steph Curry, due volte MVP della lega più famosa del mondo del basket. L’asso dei Warriors, infatti, si è procurato la frattura alla mano sinistra nelle ...

NBA – Steph Curry attacca duramente i media : “facile giudicare gli Warriors nelle difficoltà” : Stephen Curry alza la voce dopo la vittoria degli Warriors sui Pelicans: il playmaker di Golden State punta il dito contro i media Dopo due pesanti sconfitte contro Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder, i Golden State Warriors hanno raccolto la prima vittoria nella terza uscita stagionale contro i Pelicans. Il grande protagonista della serata è stato Stephen Curry che ha guidato i suoi al successo con 26 punti, 3 rimbalzi e 11 ...

NBA – Steph Curry risponde a Michael Jordan : “Hall of Fame? Ex giocatori commentano le nuove generazioni…” : Stephen Curry risponde a Michael Jordan sulla questione Hall of Fame: il playmaker degli Warriors è sicuro delle sue qualità Nei giorni scorsi Michael Jordan aveva espresso il suo giudizio sulle qualità di Stephen Curry definendolo “un ottimo giocatore ma non un Hall of Fame“. Una frase che ha destato scalpore, considerando che il playmaker degli Warriors è considerato uno dei migliori tiratori della storia NBA, può battere il record ...

NBA – Magic Johnson fa chiarezza : “Steph Curry è un Hall of Famer. Vi spiego perché Michael Jordan ha detto il contrario” : Magic Johnson è intervenuto sulle recenti dichiarazioni di Michael Jordan riguardanti Stephen Curry e la Hall of Fame: l’ex plenipotenziario Lakers ha elogiato il talento del playmaker degli Warriors “Ottimo giocatore ma non un Hall of Famer”, con queste parole Michael Jordan, nei giorni scorsi, ha descritto Stephen Curry, considerato uno dei migliori tiratori da 3 punti della storia NBA, nonché vincitore di 3 anelli NBA e 2 titoli MVP. ...