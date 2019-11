NBA – Colpo di scena | Carmelo Anthony ha trovato squadra | contratto non garantito e

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019) Dopo un anno di stop,trova finalmente unaper poter tornare in campo: sarà Portland a dargli fiducia con unnonal minimo salariale L’8 novembre 2018 la sua ultima partita in carriera, due punti soltanto segnati nella pesante sconfitta di Houston sul parquet di Oklahoma. Da quel momento in poi più nulla fino ad oggi, giorno in cuitorna finalmente a giocare. LaPresse/Reuters Secondo quanto riportato da ESPN, i Portland Trail Blazers hanno deciso di puntare sul giocatore statunitense, facendogli firmare unannuale nonal minimo salariale, ovvero a 2.4 milioni di dollari. Un accordo che permette alla franchigia dell’Oregon di ‘tagliare’ Melo dal roster senza alcun costo aggiuntivo in ogni momento. Una trattativa chiuse proprio nelle ultime ore, dopo l’intensificarsi dei ...

