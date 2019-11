Napoli | scoppia il caso Segre | «No alla cittadinanza onoraria strumentale»

Buondì Motta - il nuovo spot ironizza sulla musica neomelodica e scoppia la polemica : “Offende Napoli” : “Ditemi come può una colazione essere golosa e leggera allo stesso tempo, oppure… musica Napoli!”. Buondì Motta colpisce ancora. Sta facendo discutere il nuovo spot pubblicitario della storica merendina che ironizza sulla musica neomelodica. Nel video, che sta andando in onda da qualche giorno in tv, si vede infatti la classica famigliola felice seduta a tavola in una mattina soleggiata pronta per fare colazione. I quattro ...