Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 novembre 2019) “A decorrere dal 15 ottobre 2019, e fino a diversa indicazione, è possibile accedere alla sala studio solo su appuntamento, inviando la richiesta al seguente indirizzo e-mail: archivi.storici.biblioteche@comune..it”. Sul portale del Comune di, le indicazioni sulorario dell’Archivioraccontano di un’apertura col contagocce. Nella sostanza, una chiusura per la struttura seicentesca di salita Ponte, nell’ex Ritiro di Santa Maria della Purificazione e dei Santi Gioacchino ed Anna. “Gli ultimi dipendenti dell’Archivio sono stati dislocati presso altri uffici, dal Maschio Angioino a Palazzo Cavalcanti e ancora a via Toledo, sede dell’ufficio cinema”, ha riportato Ilmattino.it. Torneranno per consultare qualche vecchio atto oppure per recuperare documenti. Ma, in ogni caso, solo per necessità, nonostante ...

fattoquotidiano : Napoli, chiuso di nuovo l’Archivio storico municipale per “problemi strutturali”. Lavori previsti nel 2018 partiran… - TutteLeNotizie : Napoli, chiuso di nuovo l’Archivio storico municipale per “problemi strutturali”. Lavori… - Noovyis : (Napoli, chiuso di nuovo l’Archivio storico municipale per “problemi strutturali”. Lavori previsti nel 2018 partira… -