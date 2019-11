Nadal-Tsitsipas | ATP Finals 2019 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv

Fonte : oasport

(Di venerdì 15 novembre 2019) Giornata decisiva per le qualificazioni alle semifinali delle ATPdi Londra per quanto riguarda il gruppo Andre Agassi di cui si giocano le ultime due partite, la prima ad andare in scena, nella sessione pomeridiana, sarà quella tra Rafaele Stefanos. Il 33enne fuoriclasse maiorchino ha assoluto bisogno di vincere per poter sperare di passare il round robin mentre il 21enne greco è già matematicamente qualificato tra i migliori quattro del torneo, ma a Rafa potrebbe non bastare nemmeno vincere perché se in serata Alexander Zverev battesse Daniil Medvedev lo eliminerebbe dallee anche la sua posizione di numero 1 del mondo sarebbe a rischio.si sono incontrati cinque volte e lo spagnolo si è imposto in quattro occasioni senza mai perdere un set mentre il greco ha vinto in tre set nella semifinale dello scorso Masters 1000 di Madrid. La ...

