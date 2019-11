Musica e pallone | Giovanni Allevi si racconta | “tifo Ascoli e so fare qualche palleggio

Fonte : sportfair

(Di venerdì 15 novembre 2019)la sua passione per il calcio: il pianista, tifoso dell’, svela la passione dei giapponesi per l’inno della Serie A L’inno della Serie A, ‘O generosa’, aveva destatoperplessità ai primi ascolti, salvo poi essere riconosciuto ed apprezzato come tanti altri capolavori venuti fuori dal geniole di. Il famoso pianista italiano, intervistato dall’Adnkronos, ha svelato un curioso dettaglio sulla sua passione per il calcio, svelando di essere tifoso dell’Piceno e di aver portato un pezzo di Serie A anche in Giappone: “io sono diPiceno quindi ho il cuore bianconero, non seguo tantissimo il calcio mariesco a farlo. Per me il calcio è una manifestazione straordinaria di talento. Sono reduce da una tournée in Giappone, lì in ogni città del Giappone ...

