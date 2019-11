Movimento Cinque Stelle | il senatore Grassi abbandona e potrebbe passare alla Lega

Fonte : Blastingnews

(Di venerdì 15 novembre 2019) Cambio di casacca all'interno del Senato: ilUgo, parlamentare del, hato ildi Matteo Salvini. Già in passato erano sorti dei dubbi sulla sua fedeltà al M5s, visto il suo cambio di prospettiva sulla multa per i pentastellati che avrebbero lasciato il. Ma ora la sua decisione sembra ferma, e sicuramente è il contenuto della manovra economica a non soddisfarlo.ilIlUgoil, e compie quello che, secondo le sue parole è un atto di "legittima difesa". A suo avviso infatti c'è stata una contraddizione tra quello che si sarebbe aspettato e quello che oggettivamente è stato il programma dei. Le sue parole, rilasciate all'agenzia Adnkronos, esprimono la chiara volontà di andare via dal M5s. E del resto la ...

Linkiesta : Sono tra i 20 e i 30 i senatori “ribelli” del Movimento. Non molti, ma sufficienti per mandare il governo in minora… - luce_lucialenzi : RT @LaNotiziaTweet: Fuori dal Movimento chi pensa agli affari propri. #DiMaio ai malpancisti: i Cinque Stelle nati per fare gli interessi d… - MatttBBB : RT @LaNotiziaTweet: Fuori dal Movimento chi pensa agli affari propri. #DiMaio ai malpancisti: i Cinque Stelle nati per fare gli interessi d… -